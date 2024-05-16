Как устроено «черное» старательство в Бестобе

Общество
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На портале Nur.kz вышла вторая часть репортажа о «черном» старательстве в поселке Бестобе (Акмолинская область), о том, что движет «черными» старателями, о роли местных жителей в незаконной добыче золота и их отношении к этому

Фото: Nur.kz

Что толкает людей на «черное» старательство

Большинство подпольных золотодобытчиков – молодые мужчины, но встречаются и пенсионеры, и даже подростки. Как правило, это физически подготовленные люди, иначе под землей попросту не выжить: здесь нужна сила и выносливость, кроме того, они должны постоянно находиться в тонусе, чтобы вовремя убежать, скрыться от охраны и работников шахты.  Многие из местных старателей ссылаются на то, что пошли на правонарушение от безысходности – мол, работы нет, жить на что-то надо. Хотя жители Бестобе рассказывают, что «черное» старательство процветало даже тогда, когда шахта функционировала – она простаивает только последние три года. Однако в целом, судя из опроса населения, здесь к этому явлению относятся, как к чему-то само собой разумеющемуся – привыкли. Правда иногда приходят вести об очередном найденном трупе (для черных старателей правила безопасности, как и любые другие, не писаны), и тогда становится страшно. Только за последние два года выявлено восемь случаев гибели людей. В этом году погиб еще один – гражданин Украины.

На фото: Салия Молдахметова  

«Работы нет, молодежи сейчас очень тяжело. У нас хотя бы пенсия есть. Кто-то уезжает, кто-то спускается в шахту, подвергая опасности свою жизнь. Я сама учитель и мне больно слышать о гибели каких-то моих бывших учеников, такое случается. С одной стороны, я понимаю, что ребята идут на риск, чтобы прокормить свои семьи, с другой – молодежь сегодня хочет всего и сразу, никто не хочет ехать на вахту, жить от зарплаты до зарплаты, а на старательстве вроде как можно зарабатывать миллионы. Жажды наживы любой ценой ни к чему хорошему не приводит», - делится учительница сельской школы Салия Молдахметова.

На фото: Нина Брокцитер

«Шахта несколько лет не работает, выбора у молодежи нет. Раньше хорошо было, а в советское время еще лучше.  Я сама много лет на руднике проработала, я вообще здесь родилась и выросла, и мне больно видеть, что люди остались не у дел, производство встало. Слышим, конечно, что тот ходил, этот ходил (в шахту – прим. ред.), что умирают там под завалами, многие «черным» старательством занимаются, оправдывая воровство безработицей. Но я все равно это не одобряю – жить нужно по закону», - добавляет пенсионерка Нина Брокцитер.

В свою очередь аким поселка Сырым Кабай отмечает, что местные власти совместно с компанией «Казахалтын» предпринимают все усилия для того, чтобы создать оставшимся без работы сельчанам условия для трудоустройства – проводят ярмарки вакансий, направляют на работу в другие регионы.

На фото: Сырым Кабай 

 «Можно уехать вахтовым методом поработать, но у кого-то старики дома, кто скотину не могут оставить, печку. Такие отговорки часто звучат. Думаю, основная причина в том, что люди хотят быстрого обогащения – это человеческий фактор. «Черное» старательство появилось здесь не вчера, оно и раньше было. Вкус золота, добываемого незаконным путем, распробовали еще в девяностых, после развала СССР. Люди понимают, что за него можно поплатиться жизнью, но идут на это», - рассказал аким.

По его мнению, тот, кто хочет работать честно, всегда найдет выход. Многое зависит от самосознания и нравственных качеств самого человека. 

Роль местных

Помимо того, что местные жители сами участвуют в незаконной добыче золота (их примерно 30% из числа задержанных), они также активно содействуют теневикам. На территории некоторых частных владений остались старые «дудки», через которые за определенную сумму (те же 100-200 тысяч тенге) те позволяют старателям спускаться в шахту. Так, к примеру, в прошлом году выявили один такой случай. Примечательно, что спустя какое-то время после ликвидации пролаза, скрытого под шкафом в сарае, он появился там вновь. Ситуацию усложняет то, что никто точно не знает количество и расположение точек в жилом массиве. Как правило, пособников находят по наводке тех же нелегалов. Никакой ответственности они, как правило, не несут – наказания не предусмотрено.

Однако в прошлом году был случай, когда у одного из жителей нашли оборудованный в сарае цех по переработке золотосодержащего материала с шаровой дробилкой, замывочным столом и измельчителем. По факту возбудили уголовное дело, но вскоре его закрыли.

Также известно, что сельчане сдают приезжим свои дома и даже снабжают их необходимым снаряжением, получая прибыль от незаконной деятельности.

«Черные» старатели – верхушка айсберга

Среди теневиков можно встретить жителей Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областей, столицы, и даже иностранцев. Начальник рудника Бестобе Канат Аманов, уверен, что за незаконным оборотом золотосодержащего материала стоят организованные группы, хотя есть и сваты-одиночки.

«Вероятно, есть целые команды, которые создают группы незаконных старателей на поверхности, встречают их здесь, предоставляют временное жилье, готовят и инструктируют. Одни выходят, другие заходят – цепочка постоянно действует» - считает Канат Аманов.

Он уверен, незаконная добыча, сбыт и переработка золота не могли бы достичь таких масштабов, если бы не было спроса и скупщиков, а последние не появились бы без организаторов и заинтересованных лиц. Однако в полиции эту информацию опровергли.

Жители поселка – от чиновников до обычных прохожих искренне изумляются интересу журналистов к Бестобе, ведь «черное» старательство и все, что с ним связано, для многих – привычное явление, для которого у каждого из них есть свое объяснение. Не все это одобряют, но многие с этим мирятся. Говорят, пока есть золото, будут и нелегалы. Вот только к чему это может привести в долгосрочной перспективе, мало кто задумывается. Но закрывать глаза на бомбу замедленного действия – ошибка. Большое складывается из малого. Тот, кто переступил черту закона раз, может с легкостью повторить это снова. Но масштаб преступления может быть гораздо серьезнее.

#добыча #золото #Бестобе #старатели

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