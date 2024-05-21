«Справедливые тарифы» на услуги сотовой связи формирует ЕАЭС

Международное сотрудничество, Цифровизация
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Дана Аменова
Корреспондент

Государства-члены ЕАЭС обсуждают возможность установления справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации министерства, для установления более «комфортных» условий на услуги сотовой связи были проанализированы мировая практика и рынки связи государств-членов ЕАЭС.

В дальнейшем по итогам проведенной работы страны «пятерки» планируют поэтапно создавать условия для установления более комфортных для граждан государств-членов тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге.

Также планируется развивать сотрудничество между участниками рынка по вопросам противодействия мошенничеству (fraud) в сетях электросвязи при пропуске международного трафика.

«На сегодня в целях предупреждения, выявления и пресечения мошенничества на рынке электросвязи предлагается применять отечественные системы безопасности и осуществлять оперативный обмен информацией между операторами электросвязи государств-членов ЕАЭС. В отдельных случаях, при необходимости предлагается взаимная проверка номерных емкостей операторов электросвязи, проведение онлайн верификации голосового трафика, увеличение количества тестовых звонков и проведение совместных расследований случаев мошенничества», – рассказали в Минторговли.

В пресс-службе отметили, что в целом эта работа ведется в целях дальнейшего снижения ставок для роуминговых звонков, межоператорских роуминговых тарифов в рамках внедрения «справедливых тарифов» на услуги сотовой связи в международном роуминге на территории государств-членов ЕАЭС. 

#ЕАЭС #услуги #тарифы #сотовая связь #роуминг

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