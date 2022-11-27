Как в Экибастузе спасают от холода пациентов больниц

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Руководство облздрава рассказало, как в больницах Экибастуза переживают холод, передает Kazpravda.

Как рассказал руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Айдар Ситказинов, в медицинских объектах пациентам выдали обогреватели и дополнительные одеяла.

За счет этого удалось сохранить тепло в палатах от 19 до 24 градусов.

Некоторых пациентов, чье состояние позволило – выписали.

В данное время в роддоме находятся 28 рожениц.

В усиленном режиме работают поликлиники и скорая помощь.

Сообщается, что в крайнем случае замерзающих пациентов эвакуируют в Павлодар.