Как в Экибастузе спасают от холода пациентов больниц
Происшествия
Коммунальная авария оставила без тепла больницы Экибастуза.
Руководство облздрава рассказало, как в больницах Экибастуза переживают холод, передает Kazpravda.
Как рассказал руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Айдар Ситказинов, в медицинских объектах пациентам выдали обогреватели и дополнительные одеяла.
За счет этого удалось сохранить тепло в палатах от 19 до 24 градусов.
Некоторых пациентов, чье состояние позволило – выписали.
В данное время в роддоме находятся 28 рожениц.
В усиленном режиме работают поликлиники и скорая помощь.
Сообщается, что в крайнем случае замерзающих пациентов эвакуируют в Павлодар.