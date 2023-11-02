Как в Казахстане планируют бороться с лудоманией

Как отметил премьер, лудомания в стране вышла на 2-ое место после алкоголизма и наркомании среди причин разводов в семьях

Фото: rehabcenterindore.com

В Казахстане планируют принять ряд новых мер по борьбе с лудоманией. Соответствующие законодательные поправки в настоящее время рассматриваются в Парламенте. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Глава правительства отметил, что в последние годы проблема лудомании (игровая зависимость) стала приобретать все больший масштаб.

«Мы видим, что 40% разводов происходит по этой причине. Получается, что лудомания сейчас вышла на 2-ое место после алкоголизма и наркомании среди причин разводов в наших семьях. Это стало большой проблемой», — сказал Алихан Смаилов.

В этой связи по поручению главы государства правительство разработало соответствующие нормы, направленные на борьбу с лудоманией.

«В первую очередь это запрет рекламы букмекерских контор, тотализаторов и онлайн-казино. Второе — это повышение до 25 лет допустимого возраста для участия в азартных играх. Также предусматривается запрет для участия в играх лицам, которые находятся в едином реестре должников, неплательщикам алиментов и лицам, которые имеют просроченные задолженности по банковским кредитам», — отметил премьер.

По его словам, эти и другие меры направлены на то, чтобы снизить остроту проблемы лудомании в Казахстане.