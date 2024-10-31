Как в столице преображают пустыри

Фото: акимат Астаны

«В нашей столице на месте пустырей благоустраиваем комфортные общественные пространства. В рамках поручения главы государства в текущем году благоустроили 170 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). К примеру, ранее на встречах с жителями на месте пустыря возле ТРЦ «Керуен» обещали благоустроить сквер. Данный участок земли все эти годы пустовал. Сейчас завершаются работы по благоустройству данной территории. Новый сквер воплотит в себе концепцию городского леса — зелёного уголка, где природа гармонично сочетается с городской средой на своей странице», - написал аким столицы в Instagram.

По его словам, здесь уже высажено более 600 крупномерных деревьев, которые создают приятную тень и обогащают пространство зеленью. Весной там планируется высадить многолетние кустарники, чтобы сделать ландшафт более насыщенным и живым в любое время года.

Остались финальные этапы работ: установка игровых площадок, скамеек, урн и подпорных стен из кортеновской стали, которые добавят эстетику и долговечность. Этот новый зелёный островок станет местом для отдыха и прогулок, даря жителям и гостям города тишину и спокойствие прямо в центре города.