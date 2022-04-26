Как выпускники школ будут подтверждать знак "Алтын белгі"

В этом году выпускники 11 классов, которые претендуют на знак "Алтын белгі", будут сдавать один из итоговых экзаменов – по предмету "Алгебра и начала анализа" – на базе Назарбаев Интеллектуальной школы. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает Kazpravda.kz.

"Основная цель нововведения – усиление прозрачности и объективности и независимая оценка учебных достижений претендентов на знак", - пояснила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

Все остальные экзамены будут проходить в привычном порядке в своих школах, добавили в министерстве.

В МОН отметили, что в прошлом году, несмотря на пандемию, было присуждено рекордное количество знаков "Алтын белгі". Причем лидером по количеству его обладателей стала Туркестанская область, где отмечается слабое качество знаний в сравнении с другими регионами. И если ранее предварительное количество претендентов превышало 10 тысяч человек, то в настоящее время их количество уменьшилось до 7 тысяч.

Напомним, в прошлом году на августовском совещании педагогов было принято решение поэтапно усилить требования к претендентам на знак "Алтын белгі". Содержание же экзаменационных заданий является одинаковым для всех выпускников: и для претендентов на знак "Алтын белгі" и для всех остальных выпускников вне зависимости от места сдачи.

"Изменения для претендентов на знак "Алтын белгі" направлены на соблюдение академической честности и прозрачности. Мы вводим такие изменения в процесс образования постепенно, и эта работа будет продолжаться. Когда школьник сдаёт экзамен в своей школе, то его педагог может захотеть ему помочь. Это неправильно. Тот ученик, который хорошо учился, не будет бояться. Но если выпускник или его родители не захотят претендовать на знак "Алтын белгі" и соответственно сдавать один предмет в НИШ, то у них есть такая возможность. В этом случае родители напишут заявление, и ученик будет сдавать все 5 экзаменов в своей школе и, если сдаст все экзамены на "5", сможет получить аттестат с отличием", – разъяснила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

Она добавила, что школьники из отдаленных населенных пунктов, претендующие на "Алтын белгі", будут обеспечены транспортом и сопровождением для сдачи экзамена на базе НИШ.

Наличие "Алтын белгі" не дает права на получение образовательного гранта при поступлении в вузы. Обладатели знака

участвуют в конкурсе со всеми абитуриентами на общих условиях, добавили в МОН.