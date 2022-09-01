Как «запортачено», так и заплачено

Только десятую часть от оговоренной суммы выплатят за цветочное оформление Костаная подрядчику, который в суде признан недобросовестным участником госзакупок.

Костанай всегда считался одним из красивейших городов Казахстана. Оно и понятно: ежегодно на цветочное оформление города тратились баснословные деньги: от 80 до 100 млн тенге. Но в текущем году алматинская компания решила управиться с этим делом всего за 56 млн тенге, перебив иные предложения участников тендера, за что в итоге и поплатилась правом в дальнейшем заниматься этой деятельностью. Обо всем по порядку...

Надо сказать, что цветочные дела в Костанае в нынешнем сезоне не заладились с самого начала. Еще в апреле после проведения тендера один из участников решил оспорить результаты конкурса, и процедура затянулась на целый месяц. В последний день мая договор с подрядчиком, которым по итогам госзакупа оказался алматинский корпоративный фонд социальной поддержки и реабилитации инвалидов с бисенсорным нарушением «МЕЙІРІМ» общественного объединения «ОНИ», был все же заключен. Но начались новые проблемы – финансовые.

Подрядчик вовремя не предоставил гарантийное обеспечение, соответственно, своевре­менно не получил аванс. В итоге работы по высадке цветов начались лишь в середине июня, то есть тогда, когда они уже должны были завершаться. Да и сам процесс шел с явными агротехничес­кими нарушениями: почва в цветниках на плодородный слой не менялась, а многие растения были усажены прямо в щебень. И вот результат: большая часть цветов не прижилась, клумбы выглядят удручающе, а город – блеклым и унылым даже в самый солнечный день.

– Из более чем 20 объектов стопроцентно цветы прижились только на трех, – сказал корреспонденту «Казахстанской правды» главный специалист сектора благоустройства отдела ЖКХ Алтынбек Кайратулы.

Ко всему прочему впоследст­вии еще и выяснилось, что цветы должным образом никто не поливал, клумбы не полол, от сухостоя не очищал... Этим заказчик и обосновал свое нежелание оплачивать работу подрядчика. Отдел ЖКХ Костаная не подписал ни один акт выполненных работ. Но подрядчик с этим не согласился. Тогда разбирательства перенеслись в суд.

Заказчик выступил с иском о признании КФ «МЕЙІРІМ» недобросовестным участником госзакупок. В ходе заседаний ответчик плавно перекладывал вину на истца. Мол, сами виноваты: вовремя посадить не дали, с поливом не подсобили и чего ж вы хотели?

– Участвуя в этом процессе, я сам стал немного агрономом, – обозначил позицию адвокат Мурат Каратаев, представляющий в суде интересы КФ «МЕЙІРІМ». – Дело в том, что при высадке цветов нужно учитывать особенности климата региона. В Костанае посадка растений по агрономическим нормам должна начинаться с середины марта и заканчиваться в середине мая. К тому же высаживать цветы необходимо в прохладную погоду, чтобы прямые лучи солнца не сожгли кустарник. У нас же в июне и в июле очень жарко, ниже 21 градуса не бывает, а порой температура воздуха доходит до 35–37. То есть отдел ЖКХ изначально, заключив договор с подрядчиком 31 мая, знал, что эти цветы не приживутся!

– Зачем же вы тогда брались за это дело? – вполне резонный вопрос задал судья.

Однако вразумительного ответа у представителя ответчика не нашлось. Как в общем-то и на другой вопрос: почему договор с горводоканалом был заключен только спустя месяц после высадки цветов, 11 июля? А также на кучу других вопросов...

Кстати, с поливом цветов в этом году дело вообще доходило до смешного. Ввиду отсутствия собственной техники и работников КФ «МЕЙІРІМ» было вынуждено их нанимать. В итоге цветы в городских клумбах поливали на стареньком «лексусе» из бочонка на прицепе. Короче говоря, сложилось полное ощущение, что горе-подрядчик и сам до конца не понял, куда ввязался. И уж, наверное, никак не ожидал, что подставит еще и кучу юридических и физических лиц, которых привлекал к работе.

Помимо того, что суд приз­нал подрядчика недобросовестным участником госзакупок, он еще и вынес частные определения. Теперь дорожной полиции предстоит разобраться, почему «лексус» разъезжал по парку культуры и отдыха без разрешительных на то документов, а управлению госдоходов – отчислялись ли налоги физическими лицами, которым корпоративный фонд платил за аренду авто.

– В ходе судебного заседания я неоднократно предлагал вам предоставить сведения о том, сколько людей с ограниченными возможнос­тями привлечено к работам в рамках этого договора о госзакупках. Вы предоставили данные только о том, что в республиканском масштабе это 63% инвалидов и 37% здоровых людей. К тому же на предоставленных вами видеозаписях работники комментируют свои действия, а «МЕЙІРІМ» – это корпоративный фонд поддержки слепоглухих. Из чего я сделал вывод, что фактически вами к работам привлечены не те люди, ради которых создан фонд. Кроме того, по вашим видеозаписям нельзя сказать, что полив осуществлялся должным образом, а грунт и вовсе не менялся. Народ не обманешь! Учитывая все эти обстоятельства, суд принял решение признать вас недобросовестным участником госзакупок. Несмотря на ваш статус. Перед законом все равны, – растолковал свое решение судья СМЭС Костанайской области Роман Галимжанов.

Точка в цветочном деле окончательно еще не поставлена. Финансовый вопрос по-прежнему остается открытым. По предварительным подсчетам заказчика, подрядчик выполнил работы только на 10%, а это около 5 млн тенге.

– В ближайшие дни мы созовем комиссию, которая осуществит выезд по объектам, проведет анализ выполненных работ. Там, где цветы прижились, мы примем эту работу, а где не прижились, не примем и, соответственно, не будем оплачивать, – пояснил главный специалист сектора благоустройства отдела ЖКХ Алтынбек Кайратулы. – Мы выплатили подрядчику аванс в сумме порядка 17 миллионов тенге. Конечно же, на эту сумму работы не выполнены. Если фонд не вернет деньги, которые не отработал, мы вычтем их из того гарантийного взноса, который внес корпоративный фонд. Это порядка 30 миллионов тенге.

Независимые эксперты, люди, которые ранее много лет занимались цветочным оформлением Костаная, утверждают, что результат работы корпоративного фонда «МЕЙІРІМ», по сути, изначально был очевиден. И вот почему: во-первых, предприятие дислоцируется в Алматы, более чем за 2 000 км от Костаная. А это транспортировка растений. Цветы ведь те еще привереды. И, конечно же, вечный бич госзакупок – демпинг стоимости услуг. Ну невозможно построить дом, который стоит один миллион, за 400 тысяч. Вот вам простая арифметика.

– Я считаю, что главная пробле­ма этого дела заключается в несовершенстве законодательства. Идет конкретное лоббирование организаций инвалидов. Почему их ставят в приоритет во время проведения конкурсных процедур? Это в корне неправильно. Ведь эти люди не профессионалы, они не должны в этом бизнесе работать. Их дело шить, вязать в кабинетах, а не трудиться на таких объектах, – выразил свое мнение руководитель ТОО «Конгломерат. KZ» Роман Канава. – Чтобы достойно оформить Костанай цветами, нужно порядка одного миллиона растений. Вот и посчитайте. Один цветок стоит 50 тенге. Это только на цветы уйдет 50 миллионов тенге. Плюс аренда теплицы, плюс зарплата, налоги, вода, удобрения и прочее, прочее... И что в итоге получается? Работа ради работы? Это несерьезно. На оформление города, как это мы делали раньше – с узорами, орнаментами, нужно потратить более ста миллионов тенге. А у них договор всего на 56. В итоге мы и получили то, что получили: Рудный в этом году в сто раз красивее, чем Костанай, областной центр.

Вероятно, работу над ошибками все стороны цветочного дела непременно проведут. Но вот в чем вопрос. Цветочный сезон в Костанае еще не завершен. Лето подошло к своему логическому завершению, но все же сентябрь в Костанае обе­щает быть теп­лым, а места­ми даже жарким. Да, большинству цветочных клумб уже ничем не помочь, но ведь есть те, пусть и немного, на которых растения прижились и продолжают радовать глаз. Но кто ж теперь о них позаботится? Ответа пока нет.