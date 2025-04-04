Как защищена банкнота номиналом 2 000 тенге от подделок, рассказал Нацбанк

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

Простые советы помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных купюр

Фото: пресс-служба НБ РК

Нацбанк напоминает, что с 25 декабря 2024 года в обращение выпущена новая банкнота номиналом 2 000 тенге, сообщает Kazpravda.kz

По информации главного монетарного регулятора, это третья банкнота из серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

«НБК напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных, и представляет защитные элементы банкноты 2 000 тенге нового дизайна. Такая проверка поможет определить подлинность банкнот», – говорится в информации финрегулятора.

О защитных элементах денежного знака

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.

На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.

Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов голубого и зеленого.

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент – патч в виде объёмного изображения артефакта. При повороте банкноты проявляется эффект переключения вершины горы и цифрового изображения номинала на орнамент и динамический эффект расхождения лучей в стороны.

На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объёмного изображения артефакта «Голова Сайги». При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.

Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

С информационным материалом о защитных элементах банкноты номиналом 2 000 тенге можно ознакомиться по ссылке, а также на YouTube канале НБК.  

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