Как защитить ребенка от рака?

В столице проводится кампания по вакцинации школьниц от вируса папилломы человека (ВПЧ). Врачи признают­ся, что нередко сталкиваются с непониманием со стороны взрослых, но, к счастью, тех, кто по-настоящему переживает за будущую здоровую жизнь ребенка значительно больше.

– ...Доктор, а это не больно?

– Ничуть. Это просто укольчик в предплечье, – объясняет медик.

Возле кабинета врача, переминаясь с ноги на ногу, стоят мамы с дочками. Они ждут приема для получения допуска к вакцинации. Волнуются и те, и другие. Правда, первые, имея жизненный опыт и знания, понимают, насколько важно получить прививку от ВПЧ, провоцирующего рак шейки матки. От него ежегодно в мире умирают тысячи женщин. И это пока единственное онкологическое заболевание, против которого существует прививка.

– Месяц назад наш участковый врач Асем Кайратовна Жудурукова пригласила дочь на вакцинацию от ВПЧ, – говорит мама столичной школьницы Венера Алматова. – Безусловно, прежде чем идти на прием, мы изучили рекомендации Всемирной организации здравоохранения, доступную информацию и литературу, взвесив все за и против. Запомнилась информация о том, что, если все представительницы прекрасного пола поставят прививку, то со временем рак шейки матки будет побежден во всем мире. Мы приняли решение сделать укол. Благодарю педиатра за внимательное и подробное объяснение всей процедуры вакцинации.

ВПЧ, как известно, передает­ся половым путем, поэтому так важно защитить девочек от потенциального риска еще до начала интимных отношений. В некоторых государствах также прививают мальчиков, поскольку они зачастую выступают переносчиками вируса. Для понимания нужно сказать, что далеко не все типы ВПЧ, а их насчитывается свыше ста, вызывают рак. Самыми опасными считаются такие онкогенные маркеры, как 16 и 18. Для обычного обывателя эти цифры ни о чем не говорят, но медики прекрасно понимают, что за ними скрываются судьбы людей, которые буквально вчера радовались жизни, а сегодня вынуждены вступать в бой с болезнью.

– Вирус папилломы человека – это группа вирусов, поражающих кожу и слизистые оболочки различных участков, проявляю­щихся доброкачественными и злокачественными новообразованиями. Осенью в Казахстане стартовала кампания по вакцинации. Возраст пациенток – 11 и 11 с половиной лет выбран не случайно. Наша цель – охватить девочек иммунизацией до начала их половой жизни. Исследования доказали, что проведенный до начала интимных отношений полный курс вакцинации снижает риск развития ВПЧ-ассоциированного рака шейки матки. Укол можно получать и в 12-летнем возрасте, все весьма индивидуально, – пояс­няет Асем Жудурукова.

Мировые исследования показывают, что вакцинация против ВПЧ значительно снижает час­тоту инфицирования вирусом среди вакцинированных, а также уменьшает количество предраковых изменений в шейке матки. По данным исследований, проведенных в Австралии, среди женщин, получивших вакцину до начала сексуальной активнос­ти, уровень заражения ВПЧ снизился на 90%, значительно уменьшилась заболеваемость раком шейки матки.

– Вирус повреждает клетки слизистой оболочки, но не уничтожает их, а вызывает активную пролиферацию – атипичный рост, что в итоге и становится пусковым крючком для формирования злокачественной опухоли. От ВПЧ лекарства нет. Единственная возможность оградить ребенка от него – поставить прививку. Отмечу, что вакцина не содержит живых вирусов, а лишь отдельные белки, которые при попадании в организм активируют иммунную систему. Проще говоря, препарат не может вызвать рак, и к тому же он не оказывает влияния на репродуктивную функцию, а следовательно, не может привести к бесплодию. Это доказано многолетними клиническими исследованиями в развитых странах мира, – отмечает врач.

К слову, о препарате. Сейчас в Казахстане ставят четырехвалентную вакцину. Она содержит компоненты ВПЧ четырех типов возбудителя: 6, 11, 16 и 18. Страна производства – США. Вакцинируют пока только девочек (в два этапа), но есть мамы мальчиков, которые уже интересуются проводимой кампанией.

– Не понаслышке знаю, что рак шейки матки в последние годы часто встречается среди молодых. Хочу, чтобы моя дочь была защищена от этого опас­ного недуга. Лучше прививки пока ничего не придумано. Вакцинация – простой и эффективный способ предотвращения заболевания, – считает мама другой школьницы Гулден Сандибекова.

Как и у любой вакцинации, у этой тоже есть свои противопоказания: постоянные и временные. К первым относятся: сильная реакция, развившаяся в течение 48 часов после первого этапа введения данной вакцины (повышение температуры тела до 40 градусов и выше, феб­рильные или а-фебрильные судороги, гипотонически-гипореактивный синдром); тяжелая аллергическая реакция (в том числе анафилаксия) после введения предыдущей дозы вакцины или на любой из компонентов препарата.

К временным противопоказаниям относятся острые заболевания центральной нервной системы – менингит, энцефалит, менингоэнцефалит (вакцинация откладывается на срок до одного месяца после полного выздоровления); острый гломерулонефрит (второй этап откладывается до шести месяцев после выздоровления); нефротический синдром (вакцинация откладывается до окончания лечения кортикостероидами); острые инфекционные и неинфекцион­ные заболевания средней и тяжелой степеней тяжести вне зависимости от температуры (вакцинация разрешается через 2–4 недели после выздоровления); применение стероидов при различной патологии, а также других препаратов, обладающих иммуносупрессивными свойствами; обострение и прогрессирование хронических заболеваний (следую­щая прививка вводится после лечения в период стойкой ремиссии); прогрессирующие или нестабильные неврологические расстройства, неконтролируемые судороги или прогрессирующая энцефалопатия (вакцинация откладывается до окончания лечения и полной стабилизации состояния).

– Вакцина против ВПЧ обеспечивает иммунный ответ на 15–20 лет. Данный вид прививки внесен в Национальный календарь. Несмотря на наличие так называемых отказников, есть и взрослые, которые хотят защитить своих девочек от рака шейки матки. Важно понимать, что данный укол защищает не только от РШМ, но и от различных кондилом, папиллом и даже от рака гортани, – подчеркивает Асем Кайратовна.

В отделении, в котором она работает, проводят скрининговые обследования детей и процедуры иммунизации.

– В рамках прививочной кампании мы проводим общие родительские собрания, раздаем брошюры, в которых подробно изложена вся информация, также поддерживаем связь с родителями по телефону. Информационная пропаганда охватывает весь Казахстан, что облегчает нашу работу (через ТВ, Instagram). Хочу обратиться ко всем родителям: защищайте своих детей, делайте прививку от ВПЧ, ведь это единственная вакцина против рака. Препараты проходят клинические исследования. Доверяйте проверенным источникам и не поддавайтесь на уговоры антиваксеров. Как говорится, береженого Бог бережет, – резюмирует Асем Жудурукова.

ВПЧ представляет серьезную угрозу для здоровья, однако вакцинация является эффективным и безопасным способом профилактики заболеваний, связанных с этим вирусом. С каж­дым годом растет количество стран, внедряю­щих массовую иммунизацию, и, возможно, в будущем рак шейки матки будет побежден благодаря активной профилактике и раннему выявлению. Вот почему важно информировать население о значимости прививочной кампании, которая может спасти жизни и улучшить здоровье будущих поколений.

Напомним, с конца сентября в Астане началась вакцинация против вируса папилломы человека. Планируется, что она охватит порядка 13 тыс. одиннадцатилетних школьниц. К получению прививки допускают и 12–13-летних девочек. Для успешной реализации планов закуплено более 12 тыс. доз препаратов. Уколы медики ставят в медкабинетах при школах. Главное условие – согласие со стороны родителей ребенка или законных представителей. При желании прививку можно получить в поликлиниках, к которым прикреплены дети.