Как живёшь, сельский учитель?

Неудивительно, что даже спустя десятилетия она не остается без внимания бывших учеников, когда-то окончивших школу села Жогаргы Егинсу в Урджарском районе области Абай.

Надо сказать, что нелегкую учительскую стезю в свое время выбрали еще две сестры Зауреш Алшынбаевой, супруг и их младший сын. А еще учительствуют родственники со стороны мужа. Если посчитать их общий педагогический стаж, то получится 236 лет!

Зауреш Жумагалиевна родилась в семье ветерана Великой Отечественной войны. У Жумагали и Маулен Жаксылыковых подрастали пять дочерей. Родители с детства прививали девочкам любовь к труду и уважение к старшим. Пока глава семьи занимался коневодством и садоводством, его супруга хранила домашний очаг, учила дочек рукоделию.

Зауреш с самого детства любила читать и пересказывать прочитанное, а в школе всерьез заинтересовалась историей. Дома девочка с удовольствием слушала воспоминания отца о пережитом в военные годы и рассказы сельского старца Аппаса. Обладая хорошей памятью, она легко запоминала все в мельчайших подробностях, а новыми знаниями с удовольствием делилась с сестрами и друзьями. Рассказывать другим интересные истории у нее получалось лучше всех!

И когда наступило время выбирать профессию, то выбор был очевиден – она решила стать учителем истории.

В Семипалатинском педагогическом институте не только сбылась ее мечта о профессии. Здесь она встретила свою судьбу. Скромному парню Ниязгали Алшынбаеву приглянулась шустрая красавица Зауреш. Однажды он попросил найти для него в библиотеке поэму Мукагали Макатаева «Аққулар ұйықтағанда» – «Когда спят лебеди». Так завязалась дружба, а потом пришла любовь – на всю жизнь. Даже учительский путь они прошли вместе. Зауреш Жумагалиевна преподавала историю, затем стала директором школы в селе Жогаргы Егинсу, а ее супруг преподавал казахский язык и литературу.

Вместе супруги воспитали двоих сыновей. По стопам родителей решил пойти младший – Кайыржан Алшынбаев. Интерес к истории он начал проявлять с раннего детства. Ему нравились исторические фильмы, он любил раскрашивать картонные фигурки солдатиков и заодно узнавать, кто они. Чем старше становился, тем больше его увлекала история Казахстана. Родители хотели, чтобы сын выбрал для себя медицинскую специальность, как его старший брат Нурлан. Но Кайыржан, мечтавший с детства стать учителем истории, подал документы на исторический факультет.

– Мы с братом всегда учились хорошо, ведь на нас была двойная ответственность. Село маленькое, все друг друга знают. Стыдно, если будут говорить, что дети учителей плохо учатся. Да, иногда хулиганили, с кем не бывает в школьные годы. Но нам первым и доставалось, – рассказывает Кайыржан Алшынбаев.

Во время учебы в университете он не пропустил ни одной археологической экспедиции. Тогда были найдены артефакты в долине Берель. В 2003-м в Шиликтинской долине экспедиция обнаружила в кургане Бәйге төбе третьего Золотого человека. В том же году в долине Сарыколь был найден золотой кувшин с золотыми пластинами, который сейчас хранится в музее Университета Шакарима в Семее.

Кайыржан Алшынбаев, окончив вуз, пошел работать в школу. Дети увлеченно слушали рассказы молодого учителя, время на уроках пролетало незаметно. Тогда, в самом начале пути, его ученик-десятиклассник занял второе место на студенческой конференции. Школьник «обошел» старших знатоков истории, благодаря своему наставнику.

Уроки молодого учителя запоминались ребятам надолго. Многие его выпускники, узнав, что учитель служит в армии в Алматинской области, даже приезжали его навестить.

Вообще-то Кайыржану Алшынбаеву с ранних лет пророчили военную карьеру, от которой он упорно отказывался. Но судьбу не проведешь. Офицером он все-таки стал. Однако свою первую профессию и любовь к истории не оставил. Наставничество всегда было и есть в приоритете в силовых структурах, а знать историю своей страны должен каждый. В 2015–2017 годах Кайыржан Алшынбаев после долгой работы с архивными документами выпустил книги «Поколение победителей» и «Хранители славных традиций» – о ветеранах органов нацио­нальной безопасности Семейского региона. В эти же годы он собрал экспонаты для музея в управлении ДКНБ РК в Семее.

Зауреш Жумагалиевна сейчас на заслуженном отдыхе, но школу не покинула – она заведует школьным музеем в родном селе. Собирает экспонаты об истории края, об участниках войны, ушедших на фронт из Жогаргы Егинсу. В прошлом году в преддверии Дня Победы в селе была открыта стела памяти участникам Великой Отечественной. Этому предшествовала большая и кропотливая работа по поиску сведений о пропавших без вести, погибших героях. Зауреш Жумагалиевна буквально по крупицам собирала информацию, делала запросы в архивы, искала родственников ветеранов. А сейчас завершается работа над книгой о ветеранах, ушедших на фронт из села, их заслугах перед Родиной. Очень скоро и она займет свое место среди экспонатов школьного музея.