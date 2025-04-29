Какая казахстанская продукция пользуется спросом за рубежом, рассказали в Минторговли

Потребительский рынок
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Венера Баталова
корреспондент

Отечественные сладости, масло, мука имеют наибольший спрос

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

 Как отметил директор Департамента продвижения экспорта МТИ РК Бауыржан Болганисов, наша страна в настоящее время активно использует электронные площадки для продвижения отечественной продукции за рубежом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК

В частности, на китайской платформе JD.com, которая является одной из крупнейших B2C площадок в Азии, представлено 14 казахстанских предприятий. Кроме того, отрабатываются вопросы взаимодействия приложениями европейских стран, ОАЭ.

«В прошлом году на JD.com товарная линейка состояла из 44 продуктов. Наибольшей популярностью пользуются наши сладости, масло, мука. Мы продали примерно на 1 млн 400 тыс. юаней. Сейчас эта работа активно продолжается», - добавил в свою очередь Гендиректор Центра развития торговой политики «QazTrade» Айтмухамед Алдажаров на пресс-конференции в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

#Китай #импорт #продукция

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