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Как отметил директор Департамента продвижения экспорта МТИ РК Бауыржан Болганисов, наша страна в настоящее время активно использует электронные площадки для продвижения отечественной продукции за рубежом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли и интеграции РК

В частности, на китайской платформе JD.com, которая является одной из крупнейших B2C площадок в Азии, представлено 14 казахстанских предприятий. Кроме того, отрабатываются вопросы взаимодействия приложениями европейских стран, ОАЭ.