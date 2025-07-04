Как он отметил, до установленного законом срока осталось всего 6 месяцев - продлений не будет. Любое бездействие, затягивание сроков или формальный подход - это нарушение закона и подрыв интересов десятков тысяч предпринимателей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минторговли под председательством министра Армана Шаккалиева состоялось совещание, посвященное ходу реализации Дорожной карты по модернизации торговых рынков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

С докладом выступил председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков. Он сообщил, что в период с марта по июнь текущего года проведены выездные мероприятия во все регионы страны. В ходе поездок руководители комитета совместно с акиматами, заинтересованными госорганами и бизнес-сообществом осмотрели рынки, включенные в Дорожную карту, и обсудили текущие проблемы и пути их решения.

«На сегодня активно работы по модернизации ведутся на 46 торговых рынках по всей стране. Например, в Шымкенте - это рынок «Авто Нур», «Верхний рынок», в Акмолинской области - «Восточный базар», в Атырау – «Коктем», а в ВКО - рынки «Заря» и «Заречный». Часть рынков завершат работы уже в этом году, а некоторые из них вначале следующего года. Некоторые рынки еще не начали строительные работы. Отставание от графика либо несвоевременное начало строительных работ в основном связано в длительном согласовании проектной документации, с подключением к инженерным сетям. Работа продолжается, но мы ожидаем более оперативного содействия местных исполнительных органов», - подчеркнул председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков.

Также председатель комитета торговли сообщил, что поступают многочисленные обращения от предпринимателей по вопросам затяжного согласования технической документации.

По итогам выездов в регионы в адрес акиматов направлены письма с рекомендациями о необходимости ускорения процедуры получения технических условий и разрешений, а также активизации разъяснительной работы с владельцами рынков.

Арман Шаккалиев заслушал доклады отстающих регионов — Астаны, Алматинской, Жамбылской областей и Жетісу. В этих регионах работы по модернизации не ведутся должным образом, что вызывает серьезную обеспокоенность и требует незамедлительного принятия мер для ускорения процесса.

«Я хочу всех предупредить: в 2026 году не модернизированные рынки функционировать не смогут. Без слаженной работы местных исполнительных органов и владельцев торговых рынков привести объекты в соответствие с требованиями законодательства невозможно. Министерство торговли и интеграции уже подготовило все необходимые правовые механизмы и инструменты для модернизации, но реализация на местах требует активного участия акиматов и ответственного отношения бизнеса. До установленного законом срока осталось всего 6 месяцев - продлений не будет. Любое бездействие, затягивание сроков или формальный подход - это нарушение закона и подрыв интересов десятков тысяч предпринимателей. Ответственность за каждую область персональная, все отставания у нас зафиксированы», - заявил Арман Шаккалиев.

Он также отметил, что модернизация рынков — это веление времени, и проводимая модернизация будет способствовать сокращению теневой экономики. Проводимые хронометражи на рынках это подтверждают, так, в 2024 году по результатам хронометража в бюджет дополнительно поступило 1,3 млрд тенге.