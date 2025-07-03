В Казахстане произвели более 20 тысяч тонн мороженого

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Венера Баталова
корреспондент

За первые пять месяцев 2025 года в Казахстане произведено 23,8 тыс. тонн мороженого и пищевого льда, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь-май 2024 года - 20,3 тыс. тонн), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

фото Юрия Беккера

Также за первые четыре месяца 2025 года в страну импортировано 3 тыс. тонн мороженого, удельный вес завозной продукции составил 15,4%.

В первую тройку стран откуда завозят мороженое вошли Россия (1,5 тыс. т), Кыргызстан (1 тыс. т) и Турция (0,3 тыс. т). Кроме того, мороженое импортировалось из Узбекистана, Швейцарии, Беларуси и Италии.

Экспорт мороженого за тот же период вырос на 41,6% и составил 4,3 тыс. тонн. Основными направлениями поставок остаются страны СНГ и Китай.

#экспорт #импорт #мороженое

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