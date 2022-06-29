Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 30 июня - 2 июля, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана ожидаются дожди с грозами.

1 июля - на востоке, 2 июля - на западе республики будут сильные дожди, а также ожидаются град, шквал, усиление ветра.

С отрогом Северо-западного антициклона ожидается понижение температуры воздуха и прохладная погода практически на большей части страны, отметили синоптики.