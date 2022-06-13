Фото: Kazpravda.kz
Общество
Какая погода ждет казахстанцев 14-16 июня

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 14-16 июня в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.

"Наконец-то в Казахстан пришло лето. Очередной антициклон с запада начнет смещаться на территорию нашей страны. Он будет подпитываться южными потоками, принося с собой по-настоящему летнюю погоду. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, но сохранится довольно высокая температура воздуха", – говорится в сообщении.

Отмечается, что даже жители северных регионов насладятся теплыми днями.

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