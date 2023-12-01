Какая погода ждет казахстанцев в эти выходные

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Прогноз погоды по Казахстану на 2-4 декабря предоставил РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ближайшие дни под влиянием ложбины активного Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега.

3 декабря на северо-западе и севере, 3-4 декабря на востоке, 4 декабря в горных районах юго-востока страны прогнозируются сильные осадки.

Наряду с обильными осадками в северной половине республики ожидаются гололедные явления и метель. По республике прогнозируется усиление ветра до 15-29 м/с и туман.

К началу недели ожидается вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом северо-западного антициклона, которое вызовет резкое понижение температуры на большей части Казахстана.

Так, на северо-западе и севере в ночные часы ожидается понижение до 7-21 мороза, а в центре и на востоке республики - до 5-15 мороза. В южных регионах будет незначительное понижение до 0-5 мороза.