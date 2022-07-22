Фото: Kazpravda.kz
Общество
Какая погода ждет казахстанцев в выходные дни

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды на 23-25 июля в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.

"По-прежнему на большей части территории республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, 25 июля на северо-западе страны сильные дожди, сопровождающиеся грозами, шквалистым ветром, градом. Лишь на юго-востоке страны в течение периода сохранится погода без осадков, на юге Казахстана прогнозируются пыльные бури", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в дневные часы на западной половине республики ожидается спад температуры воздуха с +27+42°С до +23+35°С.

Небольшое повышение температуры воздуха порадует жителей северо-западных и центральных регионов страны: здесь столбики термометров достигнут отметки +25+38°С.

На севере, востоке республики температурный фон составит +22+30°С, на юге, юго-востоке Казахстана сохраняется очень сильная жара +34+46°С.

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