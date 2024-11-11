Какая средняя зарплата по Казахстану

Наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – на 28,1%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Среднее значение номинальной заработной платы по Республике Казахстан в ІII квартале 2024 года составило 390 328 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Рост к соответствующему кварталу 2023 года составил 11,3%, в реальном выражении увеличение – на 2,7%.

Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в III квартале 2024 года составило 269 378 тенге.

По сравнению с соответствующим кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – на 28,1%, финансовой и страховой деятельности – на 24,3%, снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 20,6%. В образовании среднемесячная заработная плата выросла на 9,9%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – на 8%.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в III квартале 2024 года по сравнению с соответствующим кварталом 2023 года сложился в Шымкенте – на 16,1%, Алматы – на 15,2%, Актюбинской области – на 14,2% и области Абай – на 14,2%.

Соотношение между максимальными и минимальными значениями среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов в III квартале 2024 года составило 2,3 раза.

Справочно: Медианная зарплата — делит всех работников на две равные группы, половина людей зарабатывает меньше этой суммы, а другая — больше. Другими словами, эта зарплата показывает, сколько зарабатывает "средний" человек, не учитывая очень высокие или очень низкие размеры заработных плат.

Средняя величина заработной платы отражается с учетом всех видов доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений заработной платы одного работника. Рассчитывается путем деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников предприятий.