Какие дела по январским событиям расследует КНБ

Закон и Порядок
2166
Екатерина Елисеева
Фото из соцсетей
Какие дела, связанные с январскими событиями, расследуют в Комитете национальной безопасности РК, сообщил начальник службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.       

"Одновременно Комитет национальной безопасности расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти. На сегодня взяты под стражу бывший председатель КНБ и два его заместителя. По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора службы специального назначения "А" КНБ и начальник центра указанной службы. Уголовному делу присвоен гриф "совершенно секретно", поэтому в интересах национальной безопасности раскрывать детали расследования нельзя", - сообщил спикер. 

По его словам, сейчас идет сложный и кропотливый процесс по сбору доказательств. Итоги следствия по этим делам обязательно будут доведены до общественности. 

"Завершая выступление, пользуясь этой площадкой, заострю внимание на еще одном важном моменте. В разгар январских событий через соцсети массово рассылались ложные сообщения. В их числе - заражение воды в Алматы и столице, прибытие в нашу страну двух тысяч боевиков "Талибана", захват биолаборатории в Алматы, тотальная прослушка телефонов. Они сеяли панику и страх среди населения. Все подобные фейки отслеживаются. МВД по каждому факту будут принимать процессуальные решения в уголовно-правовом порядке. Поэтому прошу наших граждан доверять официальным источникам и не распространять недостоверные сведения", - заключил Ожаров.

