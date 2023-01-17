Какие документы подписали Казахстан и ОАЭ по итогам переговоров

Президент , Международное сотрудничество , Поездки
41

Всего обеими сторонами были утверждены 9 документов.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном во дворце главы ОАЭ "Аль-Ватан", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

1. Совместная декларация между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о создании стратегических инвестиционных проектов;

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Управлением главной гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов;

3. Соглашение о принципах между Министерством энергетики Республики Казахстан, фондом KIDF и компанией Masdar;

4. Соглашение о сотрудничестве между Фондом KIDF и компанией Masdar;

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и компанией Abu Dhabi Ports;

6. Соглашение о стратегическом партнерстве между АО «НК «КазМунайГаз» и компанией Abu Dhabi Ports Group;

7. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и профилактики Объединенных Арабских Эмиратов;

8. Меморандум о взаимопонимании между Институтом дипломатии Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан и Дипломатической академией имени Ануара Гаргаша;

9. Соглашение между архивом президента Республики Казахстан и Национальной библиотекой и архивами Объединенных Арабских Эмиратов по осуществлению международных связей в области архивного дела.

 

Популярное

Все
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
Предвзятость судей – наследие прошлого
По вине ТЭЦ-2, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау» в школах замерзают дети
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
Не превращайте летний отдых детей в бизнес!
ООН наконец-то озаботилась распространением «языка вражды» в социальных сетях, включая Twitter и другие площадки, в том числе принадлежащие гиганту Meta.
Чудо в перьях
В поисках гармонии
Интерес к состоявшимся 14 января выборам в Сенат оказался особенным
Обоюдная ответственность
Итоги выборов установлены
Почему гаснут огни аулов?
Палуаны на татами
Энергия ветра
Женское дело
Когда наследие длиннее жизни
Все идет по плану
Уравняйте нам зарплату!
Искалечил соседа ключом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда РК
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Инновации на развалинах аграрной науки
Китай снимает карантинные меры на границе с Казахстаном
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Фрукты, орехи и сухофрукты из Азербайджана будут подвергать фитосанитарному контролю в Казахстане
Токаев назначил послов Казахстана в Испании, Норвегии и ЮАР
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о строительстве ТЭЦ в Кокшетау
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел РК
Роман Скляр провёл переговоры в Москве
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Международное сотрудничество , Транспорт
Казахстан и ОАЭ договорились о продлении режима "открытого …
Президент , Международное сотрудничество , Поездки
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом ОАЭ
Президент , Международное сотрудничество , Поездки
Касым-Жомарта Токаева торжественно встретили во дворце през…
Международное сотрудничество
Двух беглых убийц экстрадировали из-за рубежа в Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]