Какие изменения внесли в правила аттестации соцработников

Госуслуги
72
Венера Баталова
корреспондент

Соответствующие изменения вносятся в Правила аттестации социальных работников в сфере социальной защиты населения, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, говорится, что аттестация включает в себя:

- прохождение собеседования;

- вынесение протокольного решения аттестационной комиссии.

При явке на аттестацию социальный работник предъявляет документ о признании профессиональной квалификации и документ, удостоверяющий его личность, либо цифровое удостоверение личности из сервиса цифровых документов (для идентификации).

Аттестационная комиссия перед прохождением аттестации информирует социального работника о порядке проведения аттестации и ее продолжительности.

Социальный работник по своему выбору проходит аттестацию на государственном или русском языках.

При проведении аттестации не допускается использование социальным работником справочной, специальной и прочей литературой на бумажных, электронных и иных носителях, принимающих-передающих электронных устройств (в том числе мобильных телефонов и иного электронного оборудования).

Такие устройства на время проведения собеседования помещаются на хранение в специальные шкафы с ячейками.

В случае нарушения указанных требований аттестационная комиссия составляет акт о нарушении с отстранением социального работника от аттестации.

При неявке социального работника на заседание аттестационной комиссии он признается неаттестованным, кроме случая неявки по уважительным причинам (временная нетрудоспособность, нахождение в отпуске, болезнь несовершеннолетнего ребенка, смерть близкого родственника, нахождение в командировке).

В случае неявки социального работника на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине рассмотрение вопроса его аттестации переносится на срок не позднее одного месяца со дня его выхода на работу.

Также добавлено, что для присвоения (подтверждения) квалификационной категории социальный работник представляет в уполномоченный орган документ о признании профессиональной квалификации в соответствии с Законом "О профессиональных квалификациях".

Приказ вводится в действие с 5 ноября 2024 года.

 

#аттестация #соцработники

Популярное

Все
Сколько иностранцев работает в Казахстане
Ризабек Айтмухан завоевал историческую медаль молодежного чемпионата мира
Казахстан и Франция совместно исследуют Иле-Балхашский бассейн
В Атырау горел ТРЦ
Социологи изучили, какие семьи становятся богаче
Сразу семь двойняшек появилось на свет в один день в Казахстане
Какие спортивные соревнования пройдут на этой неделе
Обновлен список незаконных интернет-казино
Еще четыре нарколаборатории выявили в Казахстане за 3 дня
Чиновников наказали за срыв отопительного сезона в Сарани
Сколько денег на счету спецгосфонда
Токаев поздравил президента Чехии с Днем Независимости
Многоэтажку и крупный центр культуры построят на возвращенные государству деньги
Убийство Шерзата Болата расследуется по 5 статьям Уголовного кодекса – МВД
Мади Такиев возглавил Казахстанскую федерацию волейбола
В Китае началось строительство завода по производству летающих автомобилей
Дефицит автогаза на западе страны: что предпринимает Минэнерго
Гвардейцы в Астане поздравили ветерана войск правопорядка с юбилеем
На большей части Казахстана ожидаются осадки
Мелания Трамп произвела фурор, выступив на предвыборном митинге мужа в Нью-Йорке
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Чеченка с казахской душой
До 10 млн тенге подъемных выплат получают врачи в области Жетісу
Что изменится при оформлении автостраховки в Казахстане
Этот день изменил судьбу
Возврат активов государству: в двух селах построят соцобъекты на 3 млрд тенге
В столице усилены меры в местах массового пребывания молодежи
В Астане появились новые места для досуга
Постановка авто на учет: работники спецЦОНов участвовали в преступной схеме в Алматы
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
Назван средний размер соцвыплат по утрате трудоспособности в РК
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Приказано выжить!
200 млн кубометров воды направили в Арал благодаря водосберегающим технологиям
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Какие спортивные мероприятия можно посетить на этой неделе
Новый мост в ВКО сможет пропускать до 80 000 автомобилей в сутки
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров

Читайте также

День Республики отметили в Министерстве внутренних дел
Получить жилищные сертификаты казахстанцы могут на портале …
Работникам в сфере лесного хозяйства установят доплаты за о…
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы 25 октября

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]