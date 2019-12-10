Общество

Какие лекарства будут бесплатными для казахстанцев в рамках ОСМС

Айдана Демесинова
Новый проект приказа готовят в Министерстве здравоохранения Казахстана, в рамках которого будет расширен список бесплатных лекарственных препаратов. О том, какие средства будут доступны для казахстанцев, рассказала председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сейчас у нас есть перечень для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения. По нему уже идет закуп лекарственных препаратов. Они будут отпускаться с 1 января 2020 года как гарантированные государством. Тот новый приказ, который мы разрабатывали, разделили на перечень, который будет в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, там взрослые и дети. В перечень для взрослых вошли новые препараты - это в системе ОСМС, и третий перечень - это дети до 18 лет, которые будут обеспечиваться бесплатными лекарствами по ряду новых нозологии, которых ранее не было, то есть наиболее востребованные препараты, которые обычно назначаются в поликлиниках врачами", - рассказала Бюрабекова.

По ее данным, новые препараты казахстанцы смогут получать только с 1 апреля, так как для этого требуются определенные процедуры.

"Потому что процедура регистрации самого приказа и плюс включение в список дистрибьютора требует определенного времени, а также дополнительный закуп по новым наименованиям. Но действующий список единого дистрибьютора практически уже содержит в себе многие препараты. Мы дополняем его сейчас 80 препаратами и формами, которые будут доступны с 1 апреля. Там всего почти 1300 наименований, которые вошли. Если сравнивать с действующим приказом, то там около 450 наименований", - добавила председатель комитета.

Также спикер перечислила препараты, которые будут доступны для детей.

"Для детей будут и жаропонижающие препараты, и при заболеваниях, которые требуют диспансерного наблюдения, в том числе орфанные заболевания, тяжелые заболевания, перевязочный материал для пациентов с буллезным эпидермолизом, препараты для аллергии, то есть список достаточно широко будет расширен, и многие позиции, на которых граждане тратили свои средства, будут бесплатными в рамках социального страхования. Платными будут только те, которые отпускаются без рецепта, либо не входят в протокол лечения", - заключила Бюрабекова.

Как она отметила, большая часть препаратов уже закуплена единым дистрибьютором. Как только вступит в силу приказ о бесплатном лекарственном обеспечении в рамках гарантированного объема из системы страхования, они уже смогут их отгружать и выдавать пациентам. 

Популярное

Все
Бесплатное образование после армии: Минобороны подписало соглашение с вузами
Автомобиль врезался в арку в Сатпаеве: водитель сгорел заживо
Досрочно прекращены полномочия мажилисмена Айбека Паяева
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Казахстан возьмет займ у МБРР для финансирования дефицита бюджета
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Замглавы МЦРИАП ответил на вопрос о плохом Интернете
Постановочное видео со стрельбой в Актау переполошило Казнет
Депутат Рау предлагает обсуждать с Парламентом международные займы
Сколько иностранцев с 21 сентября подали заявки на ИИН, сообщили в Минцифры
Центр иппотерапии открыли в Астане
Мировые лидеры поздравляют Токаева с Днем Республики
"Мы не преступники" – экс-министр Биртанов сказал последнее слово в суде
В День Республики очередникам столицы вручили ключи от квартир
Народ уже не верит, что вопрос решится – депутат недоумевает, почему госорганы разрывают договоры о закупах продуктов в пик низких цен
О развитии Интернета на фоне радиофобии у казахстанцев высказался замглавы Минцифры
Трех пропавших детей обнаружили в горах Алматинской области
5 млн га сельхозземель вернули в госсобственность. План исполнен досрочно
Ювелирные изделия на полмиллиарда тенге контрабандой пытались ввезти в Казахстан
Пропавший в Алматинской области больше месяца назад подросток скрывался в полях
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
День библиотекаря появился в Казахстане
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Общество
"Мы не преступники" – экс-министр Биртанов сказал последнее…
Общество , Технологии
О развитии Интернета на фоне радиофобии у казахстанцев выск…
Общество , Видеогалерея
Центр иппотерапии открыли в Астане
Общество , Госуслуги , Россия
Сколько иностранцев с 21 сентября подали заявки на ИИН, соо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]