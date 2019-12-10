Какие лекарства будут бесплатными для казахстанцев в рамках ОСМС

Новый проект приказа готовят в Министерстве здравоохранения Казахстана, в рамках которого будет расширен список бесплатных лекарственных препаратов. О том, какие средства будут доступны для казахстанцев, рассказала председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Сейчас у нас есть перечень для бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения. По нему уже идет закуп лекарственных препаратов. Они будут отпускаться с 1 января 2020 года как гарантированные государством. Тот новый приказ, который мы разрабатывали, разделили на перечень, который будет в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, там взрослые и дети. В перечень для взрослых вошли новые препараты - это в системе ОСМС, и третий перечень - это дети до 18 лет, которые будут обеспечиваться бесплатными лекарствами по ряду новых нозологии, которых ранее не было, то есть наиболее востребованные препараты, которые обычно назначаются в поликлиниках врачами", - рассказала Бюрабекова.
По ее данным, новые препараты казахстанцы смогут получать только с 1 апреля, так как для этого требуются определенные процедуры.
"Потому что процедура регистрации самого приказа и плюс включение в список дистрибьютора требует определенного времени, а также дополнительный закуп по новым наименованиям. Но действующий список единого дистрибьютора практически уже содержит в себе многие препараты. Мы дополняем его сейчас 80 препаратами и формами, которые будут доступны с 1 апреля. Там всего почти 1300 наименований, которые вошли. Если сравнивать с действующим приказом, то там около 450 наименований", - добавила председатель комитета.
Также спикер перечислила препараты, которые будут доступны для детей.
"Для детей будут и жаропонижающие препараты, и при заболеваниях, которые требуют диспансерного наблюдения, в том числе орфанные заболевания, тяжелые заболевания, перевязочный материал для пациентов с буллезным эпидермолизом, препараты для аллергии, то есть список достаточно широко будет расширен, и многие позиции, на которых граждане тратили свои средства, будут бесплатными в рамках социального страхования. Платными будут только те, которые отпускаются без рецепта, либо не входят в протокол лечения", - заключила Бюрабекова.
Как она отметила, большая часть препаратов уже закуплена единым дистрибьютором. Как только вступит в силу приказ о бесплатном лекарственном обеспечении в рамках гарантированного объема из системы страхования, они уже смогут их отгружать и выдавать пациентам.