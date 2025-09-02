Лето 2025 года стало одним из самых активных сезонов на дорогах Казахстана: по платным трассам страны было совершено свыше 24 миллионов поездок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазАвтоЖол

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Такой рост объясняется не только отпускным сезоном и школьными каникулами, но и развитием внутреннего туризма, а также завершением ключевых инфраструктурных проектов последних лет.

Сегодня современные автодороги соединяют крупнейшие города и дают быстрый доступ к туристическим жемчужинам Казахстана. В восьми регионах в этом году проводится ремонт более 2 тысяч километров республиканских дорог, ведущих к популярным местам отдыха и культурным достопримечательностям.

Топ-направления лета 2025

Астана – Щучинск (1,36 млн поездок)

Маршрут к знаменитому курорту Бурабай. Здесь туристов ждут сосновые леса, горные вершины и живописные озера.

Астана – Темиртау (1,44 млн)

Дорога в индустриальный центр страны и регион с богатой культурной историей. Карагандинская область все активнее развивается как направление промышленного и культурного туризма.

Алматы – Конаев – Талдыкорган (5,4 млн)

Популярное направление в Жетысу, где находятся Чарынский каньон, Кольсай и Кайынды, а также побережье Алаколя, ставшего одним из главных летних курортов Казахстана.

Алматы – Хоргос (696 тыс.)

Трасса ведет к крупнейшему торгово-туристическому хабу на границе с Китаем. Здесь путешествие совмещают с шопингом и культурными открытиями.

Шымкент – Тараз – Кайнар (более 5,1 млн)

Путь через древние города Великого Шелкового пути. Тараз, Отырар и другие исторические центры сохраняют уникальные памятники архитектуры и археологии.

Шымкент – граница с Узбекистаном (2,66 млн)

Направление, популярное как у туристов, так и у деловых путешественников. Из Шымкента легко отправиться в Самарканд и Бухару.

Павлодар – Семей – Калбатау (448 тыс.)

Дорога к Восточному Казахстану – региону живописной природы и духовного наследия Абая.

Костанай – Денисовка (843 тыс.) и выезды к границе с РФ (более 700 тыс. поездок)

Маршруты в северные регионы и в Россию. Эти направления традиционно востребованы у жителей приграничных областей.

Дороги как драйвер туризма

Завершение крупных проектов – Астана – Алматы, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Атырау – Астрахань, Актобе – Кандыагаш – дало новый импульс развитию автопутешествий. Сегодня можно без лишних задержек отправиться к Каспийскому морю, на Алтай, в Жетісу или в центральные степи.

Развитие сети платных дорог превращается в важный фактор продвижения туризма. Теперь казахстанские курорты, природные парки и исторические маршруты становятся доступнее для путешественников, а автотуризм постепенно выходит на новый уровень, отметили в нацкомпании.