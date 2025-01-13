Какие меры приняли НИШ после госаудита

Проверка прошла в прошлом году и выявила недостатки, касающиеся финансово-хозяйственных и организационных вопросов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предписанию Высшей аудиторской палаты (ВАП) РК Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» приняла ряд мер по совершенствованию своей работы и устранению нарушений, выявленных в ходе аудита, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Напомним, госаудит в организации состоялся в июле 2024 года. В рамках него были выявлены нарушения и недостатки, касающиеся финансово-хозяйственных и организационных вопросов, не затрагивая учебного процесса в школах.

В результате руководством НИШ приняты следующие меры: внесены изменения в правила закупок товаров, работ и услуг. Теперь закупки способом из одного источника будут проводиться только в случае признания повторных закупок несостоявшимися (в частности, путем тендера).

НИШ также начнут размещать закупочные договоры и документы по их исполнению на официальном веб-портале закупок. При этом способ закупки книг и художественной литературы путем прямого заключения договора полностью исключен.

Также по согласованию с комитетом среднего образования Минпросвещения утвержден регламент разработки и мониторинга исполнения стратегии развития НИШ. Раньше этот аспект никак не контролировался со стороны госорганов.

Кроме того, проведена цифровая интеграция Национальной образовательной базы данных с Единой информационно-образовательной системой НИШ, разработан и утвержден норматив расчета штатной численности работников Интеллектуальных школ.

Должности иностранных педагогов включены в типовое штатное расписание филиалов АОО «НИШ» и также утверждены критерии оценивания их деятельности, обновился расчет расходов на привлечение иностранных учителей в филиалы НИШ. В частности, установлены нормы площадей для аренды жилья на одного иностранного педагога с указанием по количеству комнат, утверждены нормы охранных услуг для филиалов с определением количества постов и времени их функционирования, принят порядок составления технических заданий на разработку и развитие информсистем и сервисов для организаций в экосистеме НИШ.

Вместе с тем внесены изменения в правила приема на обучение в НИШ на платной основе: включена обязательная процедура оценки знаний учеников перед их зачислением с установлением конкретных критериев; разработан журнал учета результатов учеников, окончивших элективные курсы.

Возмещена завышенная стоимость строительно-монтажных работ на сумму 8,5 млн тенге со стороны одного из подрядчиков НИШ.

Изменения коснулись и подведомственной организации Назарбаев Интеллектуальных школ – частного учреждения «Центр педагогического мастерства». Здесь утвердили новую методику ценообразования разработки образовательных программ курсов повышения квалификации и нормы площадей для административного и производственного персонала.

Исполнение других пунктов предписания по итогам государственного аудита продолжает находиться на контроле Высшей аудиторской палаты до полного завершения.