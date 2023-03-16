Какие основные положения Социального кодекса утвердил Парламент РК

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Как отметила сенатор Ляззат Калтаева, в ходе обсуждения документов постоянными комитетами Сената, депутатами и членами рабочей группы были предложены около 500 поправок, из них 402 были поддержаны разработчиками.

Фото: Kazpravda.kz

Сенат на пленарном заседании принял Социальный кодекс, а также сопутствующие поправки, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметила сенатор Ляззат Калтаева, в ходе обсуждения документов постоянными комитетами Сената, депутатами и членами рабочей группы были предложены около 500 поправок, из них 402 были поддержаны разработчиками.

Так, предусмотрено повышение размеров государственных социальных пособий и специальных государственных пособий на 14,5% лицам с инвалидностью, по потере кормильца и отдельным категориям лиц, воспитывающим ребенка с инвалидностью, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы, лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги, жертвам политических репрессий и лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность.

Предоставляется право на получение государственного пособия осужденным, находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и осуществляющим уход за осужденным с инвалидностью первой группы. Размер пособия ежемесячно составит 1,61 прожиточного минимума (65 тысяч 313 тенге). На сегодня 54 осужденных с инвалидностью первой группы находятся в местах лишения свободы.

Также закреплено обеспечение обязательным социальным и медицинским страхованием индивидуальных помощников, оказывающих услуги лицам с инвалидностью первой группы, имеющим затруднения в передвижении. Данная норма позволить охватить обязательным социальным и медицинским страхованием порядка 30 тыс. индивидуальных помощников, оказывающих услуги лицам с инвалидностью первой группы.

Кодексом вводится понятие карта «Ата жолы», выдаваемая бизнес-иммигрантам либо лицам, обладающим востребованными профессиями из числа этнических казахов (граждан других стран), в целях укрепления их связи с исторической родиной и для реализации их потенциала в Казахстане. Предполагается, что это позволит в ближайшие годы привлечь в страну более 100 этнических казахов из числа успешных предпринимателей и специалистов высокой квалификации.

«Дополнительные расходы на все эти цели одобрены Республиканской бюджетной комиссией», - добавила сенатор.

Кроме того, уменьшена величина комиссионного вознаграждения Единого накопительного пенсионного фонда с 0,01% (одна сотая процента) в месяц от пенсионных активов до 0,008% (восемь тысячных процента), но не более 0,04-кратного (четыре сотых) месячного расчетного показателя с одного индивидуального пенсионного счета.

«Здесь необходимо отметить, что данная норма коснется всех 11,9 млн вкладчиков, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, и положительно скажется на их пенсионых накоплениях», - отметила сенатор.

Получателям пенсионных выплат за выслугу лет дадут право на изъятие пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) для оплаты лечения для себя или супруга (супруги) или близких родственников. Данная мера позволит охватить более 75 тысяч пенсионеров, сумма пенсионных накоплений которых составляет порядка 120,5 млрд тенге.

Также будет учитываться трудовая деятельность работников негосударственных средств массовой информации в стаже участия в системе обязательного социального страхования, доходы от которой в 2020 году были исключены из доходов физического лица, подлежащих налогообложению.

Изменен срок введения в действие проекта кодекса, который предложено перенести на 1 июля 2023 года, так как увеличения размеров государственных социальных пособий, специальных государственных пособий и других видов пособий предусмотрены в бюджете с 1 июля.

Сопутствующими поправками исключаются нормы, вносимые в Трудовой кодекс Республики Казахстан, предусматривающие исключение из учетного периода отработанных часов в праздничные и выходные дни, возможность привлечения работника к работе в выходные и праздничные дни, а также в междусменный отдых без его согласия.

Также предусмотрен переход от заявительного к выявительному характеру регистрации правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений и исключается примирение с нарушителем в случае неоднократности совершения правонарушений в области семейно-бытовых отношений и ужесточение ответственности за повторное совершение правонарушений в рассматриваемой сфере.

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