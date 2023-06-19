Какие поручения дал Токаев новому акиму ВКО

Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев обозначил перед новым акимом Восточно-Казахстанской области ряд актуальных задач. В частности, важность дальнейшего повышения качества жизни и благосостояния граждан, развитие экономики региона, а также обеспечение стабильного роста в сферах промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства.

Глава государства, отметив принятое решение о восстановлении Катон-Карагайского и Маркакольского районов, заявил о необходимости системного развития населенных пунктов в приграничных территориях.

В завершение президент дал акиму поручения по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечению бесперебойной работы тепловых электростанций, подготовке к отопительному сезону.

Напомним, 16 июня 2023 года указом главы государства Ермек Кошербаев был назначен акимом Восточно-Казахстанской области. На этом посту он сменил Даниала Ахметова, который руководил ВКО с 2014 года.