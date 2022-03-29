На заседании Правительства РК поддержали проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что для реализации важных политических преобразований и социально-экономических мер, предложенных Касым-Жомартом Токаевым в своем Послании народу Казахстана, разработан Общенациональный план по 10 ключевым направлениям.

«В первую очередь предусматривается реализация весьма значимых политических реформ, которые требуют внесения изменений в конституционные законы и законы по вопросам полномочий Президента, порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента, маслихатов, акимов, партийного устройства», – сказал глава Кабмина.

Он также напомнил, что меняется административно-территориальная структура страны.

«Представленный Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства полностью отвечает поставленным задачам, прошел все необходимые процедуры согласования. В этой связи надо без промедлений приступить к реализации данного плана. Обращаю внимание всех первых руководителей – вы несете персональную ответственность за качество и своевременность исполнения каждого мероприятия плана», – резюмировал он.

Ранее глава Министерства национальной экономики сообщил, что проект Общенационального плана состоит из 36 мероприятий по 10 направлениям, нацеленных на изменение политической системы и административно-территориальной структуры страны, принятие первоочередных антикризисных мер.

«По первому направлению «О полномочиях Президента» предусмотрена реализация 3 мероприятий. В целях отхода от излишней концентрации президентских полномочий в законодательство страны будут внесены поправки, предусматривающие прекращение Президентом своего членства в политической партии на срок исполнения президентских полномочий, запрет для близких родственников Президента на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей предприятий квазигосударственного сектора. А также исключение компетенции Президента по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы, а также упразднение права Президента снимать с должности акимов районов, городов областного значения, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов», – отметил Куантыров.

Для недопущения сращивания партийных структур с госаппаратом, по его словам, будут введены в законодательство положения об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного Совета.

Также будет введен запрет акимам и их заместителям занимать должности в филиалах политических партий.

В рамках переформатирования представительной ветви власти будут пересмотрены порядок формирования и ряд функций Сената Парламента путем внесения следующих изменений в законодательство:

- президентская квота в Сенате сократится с 15 до 10 депутатов, из них 5 депутатов будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана (АНК);

- квота АНК будет передана из Мажилиса в Сенат;

- предусмотрение права Сената одобрять или не одобрять законы, принятые Мажилисом;

- дополнение полномочий Сената правом согласования кандидатур на посты председателей Конституционного Совета и Высшего Судебного Совета;

- наделение Мажилиса правом принимать законы;

- преобразование Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату;

- право Президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

Для дальнейшей политической модернизации страны будет внедрена пропорционально-мажоритарная модель избирательной системы, которая предусматривает смешанную систему формирования Мажилиса в соотношении 70/30, то есть 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, 30% – по мажоритарной системе. Также в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы – 50% по мажоритарной системе, 50% – по партийным спискам, в маслихаты районов и городов – по мажоритарной системе.

Предусматривается также упрощение процедуры регистрации политических партий, в том числе:

- снижение регистрационного порога с 20 тысяч до 5 тысяч членов;

- снижение минимальной численности региональных представительств с 600 до 200 человек;

- сокращение минимальной численности инициативной группы граждан для создания партии с 1 тысячи до 700 человек;

- увеличение срока формирования филиалов с 6 месяцев до 1 года;

- увеличение срока проведения учредительного съезда с 2 до 3 месяцев.

При этом планируется разрешить агитацию в социальных сетях в период предвыборной агитации, урегулировать деятельность наблюдателей, пересмотреть принципы деятельности территориальных избирательных комиссий, установить предельные размеры пожертвований в избирательные фонды, принять меры для недопущения иностранного вмешательства на выборах, обеспечить максимальную финансовую прозрачность всех участников избирательных кампаний.

Будут также приняты меры по усилению правозащитных институтов и СМИ.

«В целях защиты фундаментальных прав граждан будет создан Конституционный суд Республики Казахстан. В Конституции будет регламентирован статус и гарантии деятельности Уполномоченного по правам человека. Также Уполномоченный по правам человека будет наделен правом обращаться в Конституционный суд. Кроме того, планируется исключение из Конституции смертной казни как вида наказания. Вместе с тем предусматривается установление исключительной подследственности дел о пытках за Генеральной прокуратурой. Также планируется разработать проект Конституционного закона «О прокуратуре», – добавил министр нацэкономики.

Что касается создания Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, по словам министра, проект соответствующего Указа Президента будет внесен в Администрацию Президента в ближайшее время.