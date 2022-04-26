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Общество , Здравоохранение
Какие постановления главного госсанврача Казахстана продолжают действовать

О действующих постановлениях главного государственного санитарного врача Казахстана рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

На сегодняшний день в Казахстане по проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции действуют 10 постановлений, из них 6 основных и 4 – внесение изменений в основное постановление.

Постановления разделены на 6 направлений.

1. По организации и проведению профилактических прививок против коронавируса действуют 4 постановления, в том числе основное – №2 от 13 января 2022 года с внесением изменений постановлениями №6 от 24 января 2022 года, №11 от 18 февраля 2022 года, №17 от 25 марта 2022 года.

Постановлениями утверждены алгоритмы организации и проведения профилактических прививок против КВИ, подлежащий контингент и правила хранения и транспортировки вакцин против коронавирусной инфекции.

2. По взаимному признанию паспортов вакцинации действуют 2 постановления, из них основное – № 48 от 26 октября 2021 года – и внесение изменений в основное – постановлением №15 от 18 марта 2022 года.

На сегодня достигнуто взаимное признание паспортов с 33 странами мира (Аргентина, Армения, Беларусь, Белиз, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Грузия, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Испания, Канада, Кыргызстан, Мальдивы, Монголия, Молдова, Перу, Сан-Марино, Сербия, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Филиппины, Черногория, Чехия, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Япония).

3. По предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан действуют 2 ПГГСВ, из них основное – № 3 от 13 января 2022 года – и внесение изменений в основное постановлением №11 от 18 февраля 2022 года.

Постановлениями утверждены требования в отношении лиц, прибывающих из-за рубежа в РК, и формы расписок контактного лица с больным COVID-19 и лица, прибывшего из-за рубежа в Казахстан авиарейсами, прибывших через пункты пропуска через государственную границу Казахстана на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах.

4. По утверждению профилактических мер коронавирусной инфекции в Республике Казахстан действует постановление №16 от 25 марта 2022 года.

Постановлением утверждены алгоритмы деятельности объектов, режима работы организаций здравоохранения, проведения лабораторной диагностики КВИ, профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении больного, контактного лица.

5. По дальнейшему использованию проекта Ashyq постановлением №14 от 14 марта 2022 года утвержден алгоритм принятия мер при выявлении посетителей с «красным» статусом и критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq.

На сегодняшний день отменено обязательное использование мобильного приложения Ashyq на объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска.

6. По деятельности организаций образования действует постановление №20 от 19 апреля 2022 года, которым утверждены требования к работе дошкольного образования, организаций среднего образования, колледжей и высших учебных заведений, интернатов и общежитий, к объектам общественного питания в организациях образования на период введения ограничительных мероприятий.

На сегодняшний день отменены требования к обязательному соблюдению масочного режима, социальной дистанции, ежедневному «входному» фильтру (термометрия бесконтактным термометром) педагогов, персонала и обучающихся, к кабинетной системе обучения – в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах (низкий и умеренный эпидемиологический риск).

Снят запрет на проведение массовых мероприятий. Исключены требования к 100% вакцинации педагогов  и персонала организаций образования.

Требования к масочному режиму, социальной дистанции и проведению ежедневного «входного» фильтра, использование приложения Ashyq, отмена кабинетной системы обучения, а также запрет на проведение массовых мероприятий будут вводиться только при переходе региона в «красную» зону (высокий эпидемиологический риск).

Остальные постановления отменены.

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