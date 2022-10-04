Общество
Какие претензии у антикора к СПК "Атырау"?
Серик Кабдулов

Кому это надо – никому не надо…

В Атырау антикоррупционное ведомство раскритиковало работу АО «СПК «Атырау» как института развития предпринимательства в регионе.

По данным антикоррупционного ведомства, с 2018 года социально-предпринимательская корпорация находится в убытке на сумму свыше 141 млн тенге. До этого периода СПК получала ежегодную чистую прибыль в среднем на сумму 60 млн тенге.

Неутешительные результаты внешнего анализа коррупционных рисков в АО «СПК «Атырау» были заслушаны в ходе заседания совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при палате предпринимателей Атырауской области.

По информации руководителя управления областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции Жанибека Каражанова, в деятельности СПК применялась практика получения прибыли путем вложения собственных, а также бюджетных средств, выделенных на осуществление госпрограмм, на депозитные счета банков второго уровня под определенные проценты.

– Данную процедуру СПК расценивает как положительную практику получения пассивного дохода для перекрытия административных расходов. Однако такая тенденция имеет риск потери бюджетных средств, и примером тому служит следующее. В нояб­ре 2017 года СПК положила 212 миллионов тенге на депозитный счет в АО «Банк Астана» под ставку вознаграждения 9% годовых. Однако в начале 2019-го вышло решение суда о принудительной ликвидации «Банка Астаны». В связи с этим средства АО «СПК «Атырау» до настоящего времени не возвращены, – отметил Жанибек Каражанов.

На момент ликвидации банка сумма средств на депозитном счету составила (с вознаграждением и пеней) около 230 млн тенге. К слову, АО «СПК «Атырау» за три года вложения собственных свободных средств на депозитные счета получило вознаграждение на сумму 162,5 млн тенге.

– То есть, в настоящее время СПК создает искусственную видимость получения прибыли от вознаграждений по депозиту на сумму 162 503 925 тенге, тогда как понесенный ущерб от опрометчиво сделанного вклада составил 229 290 100 тенге, – пояснил Жанибек Каражанов.

Также в деятельности СПК выявлены многочисленные нарушения в сфере кадровой политики. К примеру, в ходе анализа выявлены факты премирования работников, имеющих дисциплинарные взыскания. Также установлены признаки раздутого штата с минимальным коэффициентом полезности.

Неутешительными оказались и итоги реализации СПК проектов. В частности, была подвергнута критике деятельность по линии стабилизационного фонда.

– Анализ показал, что стабилизационный фонд области не сильно влияет на рыночные цены, в связи с чем снижения цен фактически не происходит, а хранить огромный объем продовольствия, которое не могут своевременно сбыть, затратно. АО «СПК «Атырау» в данном случае выполняет функцию посредника, передавая государственные средства в качестве займа другим предприятиям. В данном случае необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности исполнения данных функций через СПК и их передачи ответственному государственному органу, – подчерк­нул Жанибек Каражанов.

Представитель АО «СПК «Атырау» Амантай Айтбаев признал все факты, отраженные в докладе, и попытался разъяснить причины сложившейся ситуации. Однако члены совета, учитывая озвученные данные, отметили убыточность деятельности общества, несовершенство его структуры и слабую работу руководства по исполнению инвестиционных проектов.

Участники заседания обратили внимание и на ряд других негативных фактов в работе СПК, в том числе на отсутствие овоще­хранилища для запасов стабфонда. А ведь еще в 2017 году на балансе общества находилось такое хранилище на 10 тыс. тонн, построенное на бюджетные средства. Сегодня объект оказался в частных руках…

Три года подряд СПК заканчивает деятельность с убытками, при этом местный исполнительный орган продолжает оставаться 100-процентным владельцем контрольного пакета. С 2018-го корпорация судится с кредитными товариществами за 3 млн тенге, при этом требуя от добросовестных заемщиков оплачивать кредиты… других должников.

– Где ответственность финансовых органов акимата, план мер по улучшению работы общества? На сайте СПК отсутствует полезная для предпринимателей информация. В такой ситуации финансирование проектов общества находится под большим вопросом, – считает заведующий сектором уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана по Атырауской облас­ти Сарсенбай Жолдыбаев.

Сотрудники антикоррупционного ведомства также установили, что ежегодно АО «СПК «Атырау» нецелесообразно тратит огромные средства на аренду помещения для офиса. Между тем на его балансе имеется пятиэтажное здание, ранее принадлежавшее АО «Медицина» и конфискованное департаментом в рамках уголовного дела. Возникает вопрос: что же мешало средства, вложенные в аренду помещения, использовать на ремонт необходимого этажа здания для дальнейшего его использования в качестве офиса?

Все обозначенные вопросы, поднятые на встрече, будут направлены в НПП «Атамекен» и акиму региона для решения о дальнейшей судьбе социально-предпринимательской корпорации.

Стоит напомнить, что СПК «Атырау» была создана в 2010 году для содействия экономическому развитию Атырауской области путем консолидации государственного и частного секторов. Насколько это декларированное на бумаге содействие расходится с реальным делом, и показали результаты нынешней антикоррупционной проверки.

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