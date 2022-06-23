Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения

Запрос на качество

За счет обязательного социального медицинского страхования удалось значительно увеличить объемы медицинской помощи для населения.

Об этом на заседании «круглого стола» «О ходе реализации обязательного социального медицинского страхования. Проблемы и перспективы» говорила министр здравоохранения Ажар Гиният. В частности, спикер отметила, что только консультативно-диагностических услуг с 2020 года было оказано в 7,7 раза больше, чем до внедрения ОСМС.

«Круглый стол» был организован Комитетом по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК. Основными вопросами повестки мероприятия стали итоги реализации системы ОСМС и принимаемые меры по дальнейшему совершенствованию системы.

– Внедрение обязательного социального медицинского страхования позволило нам повысить доступность и обеспечить расширение медицинских услуг для населения, в том чис­ле на приоритетные и ранее недофинансированные направления. Любые качественные изменения требуют значительных финансовых ресурсов, в этой связи внедрение ОСМС в 2020 году было жизненно необходимым. Система медстрахования позволила привлечь в отрасль дополнительные средства и увеличить финансирование на 80%, – отметила глава ведомства.

По ее словам, финансирование вырос­ло практически по всем направлениям. На профосмотры, как и на медицинскую реабилитацию – в два раза, на консультативно-диагностические услуги – в 7,7 раза, на стационарную помощь – на 54%, на стационарную и стационарозамещающую помощь на селе – в 2,2 раза, на высокотехнологичные медицинские услуги – на 62%.

– С внедрением системы ОСМС значительно сократилось время ожидания амбулаторных услуг и на плановые операции, в три раза увеличились высокотехнологичные операции с 2019 года, развивается медицинская реабилитация, которой практически не было в стране до внедрения ОСМС, дорогостоящие исследования (КТ, МРТ, ПЭТ) стали доступны всем гражданам страны по медицинским показаниям, значительно выросло число граждан, получающих амбулаторные лекарства, – добавила Ажар Гиният.

Вместе с тем глава ведомства отметила задачи, требующие скорейшего решения. Среди них – недостаточный охват населения системой ОСМС, неэффективное развитие инфраструктуры в регионах, недостаточный уровень цифровизации в отрасли, реализация реформы при ограниченных ресурсах.

– Нам необходимо консолидировать усилия всего профессионального сообщества по выработке эффективных решений, которые повысят качество и доступность медицинской помощи населению страны. Необходимо сделать оценку и системно продолжить развитие отрасли – на уровне поставщиков, фонда медицинского страхования, местных исполнительных органов и, естественно, на уровне министерства и межведомственного взаимодействия, – сказала спикер.

Министр напомнила, что первый шаг по расширению охвата населения медуслугами ОСМС уже сделан. При поддержке депутатского корпуса в ближайшее время планируется внедрить альтернативный механизм вовлечения незастрахованного населения путем уплаты взносов на 12 месяцев «вперед».

Немного иную позицию высказала руководитель центра гематологии Ирина Пивоварова.

– Мы можем много говорить об увеличении доступности и показывать перечень услуг, которые стали доступны населению. А можно зайти на stat.gov.kz и посмотреть, как меняется динамика последних показателей, ради которых мы все это делаем. В 2020 году пришла эпоха пандемии, и понятно, что кривая смертности пошла вверх. В 2022 году произошло небольшое снижение. Но все равно количество умерших во много раз превышает доковидную эпоху. Это связано со многими проблемами. И с остановкой плановой помощи, и с отсутствием диагностики, и отчасти, на мой взгляд, это связано с внедрением ОСМС. Потому что, если говорить исключительно о критериях, которые показывают не перечень услуг, а о критериях выживаемости, смертности, проценте вышедших на инвалидность, то картина представляется по-другому. Перечень проблем неисчерпаемо высокий, – подчеркнула она.

В своем докладе спикер остановилась на неэффективности тарифов, разобщенности ГОБМП и ОСМС, отсутствии центра стратегического планирования и анализа, недостаточном финансировании.

Отметим, что участниками встречи также подняты и другие проблемные вопросы, заслушан гражданский зап­рос населения на доступное и качественное здравоохранение.