Какие проблемы выявили прокуроры при расследовании лесных пожаров в РК

На заседании коллегии Генеральной прокуратуры с участием руководителей профильных министерств рассмотрели состояние законности в сфере охраны лесов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ГП РК.

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Открывая заседание, генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что за 5 лет в стране произошло 3 тыс. лесных пожаров на общей площади 610 тыс. га леса с ущербом порядка 30 млрд тенге. Всего же ежегодно регистрируется более 600 случаев.

В ходе заседания был озвучен ряд ключевых проблем, выявленных прокурорами в ходе проверок и расследования крупных пожаров, произошедших в области Абай и Костанайской области.

В их числе: отсутствие четких алгоритмов тушения пожаров, должного взаимодействия между подразделениями министерств экологии и по чрезвычайным ситуациям, систем раннего обнаружения пожаров, ветхое состояние техники, неподготовленность лесников к оперативному тушению пожаров и другие проблемы.

В этой связи в целях устранения причин и условий, повлекших чрезвычайные ситуации, генпрокуратура внесла в правительство представление.

По итогам обсуждений Министерству экологии и природных ресурсов рекомендовали принять нормативные акты, регламентирующие алгоритмы тушения пожаров и нормативы оснащения, изыскать средства для закупа техники, проработать вопросы повышения оплаты труда и социальной защиты лесников.

Для системного решения выявленных недостатков разработан совместный план мероприятий на 2024-2027 годы, добавили в генпрокуратуре.