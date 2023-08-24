Крупный лесной пожар в Аулиекольском районе: оглашен приговор экс-главе лесхоза

4 года ограничения свободы получил экс-руководитель Басаманского учреждения лесного хозяйства по делу о крупном лесном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города Костаная.

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Экс-руководителя Басаманского учреждения лесного хозяйства Ж. обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем особо крупный ущерб физическим, юридическим лицам и государству (пункт 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса РК).

Как следует из сообщения суда, Ж. незаконно разрешил частным бригадам заниматься лесозаготовительными работами во время запрета на пребывание физических лиц на территории лесного фонда Костанайской области в периоды высокой пожарной опасности.

В результате 2 сентября 2022 года из-за неисправности техники произошел масштабный пожар, охвативший территорию Басаманского и Семиозерного лесных хозяйств, а также сел Аманкарагай и Озерное Аулиекольского района.

Огонь уничтожил более 39 тысяч га лесных и нелесных угодий на общую сумму свыше 18 млрд тенге. Также сгорели жилые дома, субъекты малого бизнеса, техника, имущество лесного хозяйства более чем на 600 млн тенге.

На возмещение указанных материальных потерь и борьбу с пожаром государство затратило свыше 2,5 млрд тенге.

Прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы.

Тогда как подсудимый вину и гражданские иски не признал.

Суд переквалифицировал действия Ж. на часть 2 статьи 371 УК – халатность, повлекшую по неосторожности тяжкие последствия.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, суд назначил Ж. 4 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе загорелся лесной массив.

Всего пострадал 91 жилой дом в двух селах района.

Один человек погиб и 12 пострадали.

7 сентября в 15:00 пожар был локализован и потушен 10 сентября в 10:00.

Расследованием пожаров в Костанайской области занимались специальные прокуроры. Надзорный орган Костанайской области 13 сентября прошлого года начал досудебное расследование в отношении руководства КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства».