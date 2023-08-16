Лесной пожар в Абайской области: совещание по поручениям президента провел Скляр

15 августа первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр провел совещание о ходе исполнения поручений президента, данных на заседании оперативного штаба по ликвидации природного пожара в области Абай 11 июня 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

О принимаемых мерах по оценке ущерба, причиненного окружающей среде, устранении последствий ЧС, организации необходимых лесовосстановительных мероприятий, оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших, совершенствованию системы предупреждения и ликвидации пожаров, усилению материально-технической базы, кадровому укреплению органов гражданской защиты доложили министр по чрезвычайным ситуациям, вице-министры экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения, заместитель акима Абайской области.

По итогам совещания дан ряд поручений по качественному и своевременному исполнению поручений главы государства.

Напомним, 8 июня 2023 года в Батпаевском лесничестве, входящем в состав ГЛПР "Семей орманы", вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

Пожар удалось локализовать только 14 июня в 21:00.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного погибшего – тракториста лесхоза Сергея Архипова – нашли позже, 13 июня.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Под подозрение попало руководство резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала.

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате "Семей орманы" создана специальная правительственная комиссия.

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву.