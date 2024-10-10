Улицы перекроют на время марафона в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

13 октября в столице состоится Astana City Marathon. На время проведения мероприятия в городе частично перекроют ряд улиц, сообщает Kazpravda.kz

В этом году на старт марафона выйдут 2 тысячи участников из более чем 15 стран мира. Утром на дорогах частично перекроют движение, а к 13:00 его полностью восстановят, сообщили в городском акимате.

Маршрут забега начинается от площади у EXPO, проходит через знаковые достопримечательности города – мимо главной республиканской мечети, Президентского парка, набережной реки Есиль, монумента «Байтерек», «Абу-Даби Плаза» и Ботанического сада.

В день проведения забега перекроют следующие участки дорог:

с 07:00 до 08:00 – по улице Акмешит от улицы Бухар Жырау до улицы Турара Рыскулова;

с 07:00 до 08:00 – по улице Турара Рыскулова от улицы возле Перинатального центра №1 до улицы перед Green Clinic;

с 07:00 до 08:00 – по улице перед Green Clinic от улицы Турара Рыскулова до улицы Хусейн бен Талал;

с 07:00 до 08:00 – улица вокруг Главной Республиканской Мечети;

с 07:00 до 08:00 – по улице Хусейн бен Талал (проезжая часть близкая к Главной Республиканской Мечети) от проспекта Мангилик Ел до улицы перед Green Clinic;

с 07:15 до 08:30 – по улице Туркестан от улицы возле ЖК Nexpo до улицы Сыганак;

с 07:15 до 09:10 – по улице Туркестан от улицы Улы Дала до улицы Акмешит (вокруг EXPO);

с 07:20 до 08:10 – по улице Акмешит от улицы Орынбор до улицы Алматы;

с 07:20 до 08:10 – по улице Алматы от улицы Акмешит до улицы Туркестан;

с 07:30 до 08:55 – по улице Керей-Жанибек хандар от улицы Туркестан до улицы Аль-Фараби;

с 07:35 до 09:05 – участок моста Аль-Фараби – Тауелсиздик (левая проезжая часть по направлению с «левого» берега на «правый»);

с 07:40 до 09:15 – по улице Панфилова от проспекта Тауелсиздик до улицы Калдаякова;

с 07:40 до 09:25 – по улице Нажимеденова от улицы Калдаякова до проспекта Тауелсиздик;

с 07:45 до 10:30 – по улице Байтурсынова от улицы Сарайшык до улицы Магжана Жумабаева (перекресток включительно);

с 08:15 до 11:25 – по улице А. Мамбетова от улицы Гумар Караш до улицы Бухарбай Батыра;

с 08:15 до 11:30 – по улице Бухарбай Батыра от улицы А. Мамбетова до улицы Желтоксан;

с 08:15 до 11:30 – по улице Желтоксан от улицы Бухарбай Батыра до улицы Ирченко;

с 08:25 до 11:40 – асфальтовая дорога Столичного Парка (от Теннисного Центра до Отеля St. Regis);

с 08:35 до 12:10 – участок улицы Макатаева под мостом Сарайшык;

с 08:35 до 12:15 – перекресток проспекта Мангилик Ел и улицы Кунаева;

с 08:35 до 12:25 – по улице Кунаева от проспекта Мангилик Ел до улицы Казак Радиосы;

с 08:40 до 12:30 – по улице Казак Радиосы от улицы Кунаева до улицы Достык;

с 08:40 до 12:40 – по улице Достык от улицы Казак Радиосы до улицы Акмешит;

с 08:45 до 12:50 – по улице Акмешит от улицы Достык до улицы Орынбор;

с 08:55 до 13:00 – по улице Акмешит от улицы Бухар Жырау до улицы Балгымбаева.

В связи с загруженностью дорог участникам марафона рекомендуют добираться до места старта на автобусе до пересечения улицы Рыскулова и проспекта Мангилик Ел.