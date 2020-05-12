Какие услуги в салонах красоты доступны для жителей Нур-Султана

Столичные салоны красоты будут действовать с ограничениями. Об этом на брифинге в акимате сообщила руководитель отдела контроля за техническими регламентами Департамента контроля качества товаров и услуг Нур-Султана Карлыгаш Абдишева, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В салонах красоты работают только услуги парикмахеров – стрижка, покраска волос, мелирование. Косметологические услуги – маникюр, педикюр запрещаются. Обязательно работа парикмахерских услуг должна осуществляться с ношением масок, надо требовать и с клиентов, и мастер тоже должен оказывать услуги в маске", – сказала Абдишева.
Она также отметила, что для недопущения очередей необходима предварительная запись.