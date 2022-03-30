Союз архитекторов Казахстана представил новые пути решения проблем и задач архитектурного развития страны.

Сегодня возникла необходимость возродить Градостроительный совет, где будет рассматриваться любое изменение Генплана, новых и особенно уплотняющих застроек. Об этом заявил президент Союза архитекторов Серик Султангали на съезде Союза архитекторов РК, который прошел в Алматы.

Работа Союза архитекторов будет направлена на то, чтобы соблюдались нормы и правила строительства как крупных городов, так и мелких населенных пунктов. Кроме того, возрожденный союз будет работать на законодательном уровне.

Как отмечает президент Союза архитекторов, ранее в стране действовал Градостроительный совет.

– Строительство любого здания, вне зависимости от размера, ­всегда рассматривалось архитектурной общественностью при Союзе архитекторов ­Казахстана. Учитывая, что в союзе много молодых членов, все новые технологии будут под контролем. Нельзя допустить хаотичную и уплотненную застройку, которой недовольны граждане. Мы будем опираться на решения и рекомендации Градостроительного совета, – сказал Серик Султангали.

В ходе мероприятия обсуж­дались актуальные вопросы современного этапа и будущего развития архитектуры Казах­стана. В частности, предлагается провести работу по защите архитектурного наследия во всем ­Казахстане, а также инициирование конкурсов для улучшения архитектурного облика городских и сельских местностей.

Говоря о необходимости вне­сения в закон по архитектуре норм по недопущению откло­нений от соблюдения Генерального плана, принципов застройки и норм строительства, в качестве примера приводится Алматы.

Так, Алматы – сейсмоопасный город. В карте микросейсмирования указано, что Алматы ­изначально рассчитан на 500 тыс. человек, соответственно, инфраструктура и дороги были ­спроектированы под это ко­личество людей. Сегодня наблюдается хаотичная застройка, появилось множество высотных зданий, что не соответствует стандартам безопасности. Между тем сегодня в Алматы проживают около 2 млн человек. Но инфраструктура так и осталась рассчитанной на 500 тыс. человек. Поэтому возникают проблемы с экологией, транс­портом. Точечные застройки, нарушение этажности, сейсмики, уплотняющие застройки. Этого, по мнению архитекторов, не должно быть.

Резюмирующим документом, озвученным на съезде, стала резолюция, которая будет направлена во все уполномоченные органы и ведомственные организации Казахстана. Но в первую очередь Союз архитекторов будет работать с Парламентом по поднятию роли архитектурной общественности в формировании обликов городов и населенных пунктов.