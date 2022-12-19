Какое наказание грозит казахстанцам за незаконную продажу хвойных деревьев

В канун новогодних праздников полицейские Казахстана усилили контроль за незаконными порубками хвойных пород деревьев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек напомнила об ответственности за незаконную порубку, заготовку, провоз и продажу молодняка хвойных пород деревьев.
«Для усиления контроля на автодорогах, а также на рынках и в других местах созданы более 300 мобильных групп. В населенных пунктах проводятся проверки по контролю за реализацией хвойных пород деревьев, запрещению их реализации в неустановленных местах, а также без соответствующих документов. Напомню, в случае выявления отсутствия разрешения на реализацию хвойных деревьев продавец может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений», – отметила она.
Наказание по данной статье предусматривает предупреждение или штраф:
- на физических лиц в размере 15 МРП;
- на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 30 МРП;
- на субъектов среднего предпринимательства – 50 МРП;
- на субъектов крупного предпринимательства – 150 МРП.
«При выявлении незаконной рубки лесных насаждений Уголовным кодексом РК предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы. Профилактическое мероприятие продлится вплоть до новогодних праздников», – резюмировала Турлыбек.