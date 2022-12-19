Какое наказание грозит казахстанцам за незаконную продажу хвойных деревьев

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Представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек напомнила об ответственности за незаконную порубку, заготовку, провоз и продажу молодняка хвойных пород деревьев.

«Для усиления контроля на автодорогах, а также на рынках и в других местах созданы более 300 мобильных групп. В населенных пунктах проводятся проверки по контролю за реализацией хвойных пород деревьев, запрещению их реализации в неустановленных местах, а также без соответствующих документов. Напомню, в случае выявления отсутствия разрешения на реализацию хвойных деревьев продавец может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений», – отметила она.

Наказание по данной статье предусматривает предупреждение или штраф:

- на физических лиц в размере 15 МРП;

- на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 30 МРП;

- на субъектов среднего предпринимательства – 50 МРП;

- на субъектов крупного предпринимательства – 150 МРП.

«При выявлении незаконной рубки лесных насаждений Уголовным кодексом РК предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы. Профилактическое мероприятие продлится вплоть до новогодних праздников», – резюмировала Турлыбек.