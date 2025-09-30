В ходе организованного акиматом Астаны пресс-тура работники СМИ получили возможность посетить единственную в Центральной Азии парфюмерную фабрику полного производственного цик­ла – ТОО «Аромат». Размещенное на площадке Индустриаль­ного парка № 1 предприятие зани­мается созданием оригинальных товаров с упором на казахстанское содержание.

Фабрика «Аромат» – не просто производственная площадка, а полноценный научно-технологический комплекс, чья деятельность базируется на передовых решениях в области парфюмерии. Сегодня на предприятии занято более ста человек, включая технологов и химиков. Общая площадь объекта составляет 7 500 кв. м.

По словам официального представителя компании Александра Кима, фабрика ежегодно выпускает около 5 млн флаконов парфюмерии, представленной 300 наименованиями ароматов. Среди новейших разработок – казахстанская коллекция The Spirit of Kazakhstan: «Алматы», «Астана», «Улытау», «Кара-Алтын». Эти бренды известны не только на родине, но и за ее пределами. Так, в 2021 году 80% от общего объема продукции было отправлено на экспорт.

В настоящее время около 90% всей продукции фабрики про­дается в странах СНГ и Ближнего Востока.

– Существует такой стерео­тип, немного обидный, мол, если казахстанское – значит, по меньшей мере второстепенное. Или подражательное, – говорит Александр Ким. – Мы стараемся разрушить это предубеждение. Наш парфюм успешно представлен почти в 1 000 фирменных магазинов за рубежом, и спрос на парфюмерные ароматы из Казахстана постоянно растет.

Участникам пресс-тура была предоставлена уникальная возможность осмотреть всю цепочку производства – от лаборатории до упаковочного цеха. В лаборатории, оснащенной европейским оборудованием, специалисты продемонстрировали принципы создания ароматов, рассказали о подборе ингредиентов, формировании композиций и тестировании продукции.

– Здесь мы создаем новые арома­ты и проводим исследования, – рассказал руководитель участка Айдын Каиржанов. – Работаем только с высококачественным сырьем, сотрудничаем с рядом европейских лабораторий и стремимся к постоянному совершенствованию. Совсем недавно начали разработку уникального направления – создания казахстанской парфюмерной ДНК.

Особое внимание гостей прив­лекли новые продуктовые линейки – VITTORIO и The Spirit of Kazakhstan, запущенные вес­ной 2025 года. Обе были тепло встречены как на внутреннем рынке, так и на международных выставках в Дубае, Москве и Стамбуле.

Фабрика «Аромат» планомерно работает над расширением своего присутствия в Европе. Сотрудничество с международными экспертами и участие в глобальных форумах позво­ляют столичному ТОО не только следовать мировым тенденциям, но и формировать их. Специалис­ты фабрики подчеркнули, что важным элементом стратегии компании остается развитие локального казахстанского бренда, который бы отражал дух, характер и богатство культуры страны.

– Для нас важно не просто соз­давать парфюм, а передавать через него историю. К слову, изначально духи зародились на Древнем Востоке, где использовались в религиозных ритуалах и служили защитой от солнца. В Европу парфюмерия пришла чуть позже. Каждая наша коллекция – это своеобразный рассказ о Казахстане, его городах, природе, людях. Мы искренне верим, что аромат может стать носителем культурного кода, – отметил Александр Ким.

Фабрика ароматов продолжает развиваться и расширять производство. В ближайшие годы планируется увеличение экспортных поставок, выход на рынки Юго-Восточной Азии, а также запуск линии экологически чистой парфюмерии на основе натуральных масел.

Пресс-тур завершился экскурсией по складским помещениям, где журналистов ознакомили с процессом и особенностями хранения компонентов, упаковки готовой продукции. Все этапы логистической системы автоматизированы, но при этом в компании сохраняются элементы ручной работы – особенно при оформлении эксклюзивных флаконов.