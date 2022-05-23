Какова судьба елей, которые росли в "золотом квадрате" Алматы

Ели сменили прописку

Какова судьба елей, которые росли возле одной из гостиниц Алматы, в так называемом «золотом квадрате» мегаполиса? Мы провели небольшое расследование и убедились,

что у этой истории хороший финал.

Тревожное сообщение и видео о том, что возле одного из отелей рабочие выкопали и грузят на платформу огромные голубые ели, впервые появились в социальной сети в группе «Дежурный по городу», объединившей неравнодушных алматинцев. Жители Алматы, которые в пос­ледние годы были свидетелями уничтожения деревьев под самыми разными предлогами, выражали негодование и строи­ли разные версии происходящих событий.

Чтобы прояснить ситуацию и узнать информацию из первых уст, мы обратились к администрации гостиницы. На наш запрос о причинах столь кардинального решения был получен официальный ответ от исполняющей обязанности директора гостиницы Дарии Исаковой. В нем, в частности, указано, что здание отеля пост­роено в 50-х годах.

– Изначально зеленые насаж­дения хвойных пород были неправильно посажены в 2006 году на расстоянии от 80 сантимет­ров до 1,5 метров от здания, что является нарушением. Согласно планировке и застройке городских и сельских населенных пунктов, зеленые насаждения должны находиться от здания на расстоянии не менее 5 мет­ров. В связи с тем, что здание старое, по мере роста зеленые насаждения начали разрушать фундамент гостиницы, что привело к плесени и сырости на стенах. В марте 2022 года наша компания обратилась с официальным запросом в управление «зеленой» экономики акимата Алматы. Уполномоченный орган дал разрешение на пересадку деревьев хвойных пород в количестве 14 штук с привлечением специализированной организации, – прокомментировала Дария Исакова.

Редакцией был направлен запрос и в акимат Алматы. Получена информация, что обследование здания проведено специалистами ТОО «Гео Проект Инжиниринг», экспертами Института ботаники и фитоиндустрии при участии экоактивистов и общественников. Комиссия подтвердила, что в подвальных помещениях цент­рального павильона имеются трещины на потолке и стенах, а также следы отслоения отделочного слоя. Сотрудники управления «зеленой» экономики выехали на место и рекомендовали произвести пересадку.

После получения акта экспертизы администрация отеля заключила договор с организацией, которая имеет лицензию на пересадку высокорослых деревьев. Заранее был определен адрес передислокации елей и разработана план-схема по их посадке на территории средней школы № 100 в Медеуском районе города. Как сообщила ее директор Алия Аблашова, ели стали настоящим украшением пришкольной территории. Ученики и родители в восторге от неожиданного подарка. Деревья сразу улучшили микроклимат вокруг. Ели находятся в хорошем состоянии, так как их пересадкой занимались профессионалы.

– В первый день они подготовили лунки, а на следующий высадили 14 елей. Мы наблюдали за этим кропотливым процессом и убедились, что работали не просто специалисты, а неравнодушные люди. Деревья находятся под их контролем. Думаю, что этот подарок для школы является хорошим примером социальной ответственности бизнеса и бережного отношения к зеленому фонду города. Отрадно, что администрация отеля не только подарила вторую жизнь этим хвойным деревьям, но и дала нам столько положительных эмоций. Школьники принимают активное участие в уходе за деревьями, и это помогает им осознавать необходимость заботы об окружающей среде, – считает директор школы.

«Операцией» по пересадке деревьев руководила Жанна Курултаева. По ее словам, пересадка подобных длинномеров осуществляется не впервые. Часто приходится выполнять заказы клиентов, которые не хотят ждать, когда вырастут молодые деревца, и желают, чтобы на территории их офиса или дома сразу росли взрослые деревья. Подобные хвойные деревья высотой от 12 до 15 м доставляются из Восточно-Казахстанской области. Специалист отметила, что менеджеры отеля подошли к пересадке деревьев добросовестно. Заказали кран, который поднимает груз до 25 тонн, поэтому он смог перемещать хвойные деревья с огромным комом земли, что очень важно при подобной пересадке. Также создали в школе все условия для полива, подарили 100-метровый шланг.

– Дети счастливы, что в один прекрасный день у них появились такие красивые ели, все с удовольствием фотографируются на их фоне. Самое главное, чтобы деревья выжили, поэтому за ними необходим уход. Первым делом корневая система деревьев была подпитана био- и минеральными удобрениями, – поделилась Жанна Курултаева. – Теперь каждые 10 дней обильно поливаем деревья, чтобы корни безболезненно пережили пересадку. Самое удивительное, что на этих елях уже поселились городские белки. Мы будем держать на контроле уход за елями до тех пор, пока не убедимся, что они прижились в полной мере.