Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики

ГРП «Казгидромет» представило прогноз погоды на осень 2022 года по территории Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

Осенью ожидаются как ненастные дни с неустойчивым характером погоды, с дождями, порывистым ветром, так и теплые солнечные дни.

Согласно консультативному сезонному прогнозу погоды на осень, в первые два осенних месяца на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса. И ноябрь ожидается теплым на большей части республики, около нормы лишь – в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на большей части Северо-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской, Костанайской, в северной половине Павлодарской областей.

Количество осадков в первые два месяца осени в сентябре и в октябре на большей части Казахстана прогнозируется меньше нормы, то есть будет преимущественно сухо. В ноябре осадки в большинстве областей страны предполагаются около климатической нормы.

Отметим, сезонный прогноз погоды представляет собой описание осреднённых метеорологических параметров (температура воздуха и количество осадков), выраженных в виде отклонений (аномалий) от климатических величин (многолетняя норма) для рассматриваемого сезона.

Сезонный прогноз следует использовать как консультативный.