Какой будет погода на новогодние праздники в Казахстане

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 31 декабря 2022 года – 2 января 2023 года, сообщает Kazpravda.kz .

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Погоду Казахстана будет определять Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты. На северо-западе, севере, в центре и на востоке страны прогнозируются снегопады, метели, порывистый ветер, на западе, юге, юго-востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман, гололед.

1 января на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Небольшое повышение температуры воздуха ночью на западе от 1-6 мороза до 3 мороза-2 тепла, на севере, в центре, востоке страны – небольшое понижение от 5-20 до 10-25 градусов мороза, на юге, юго-востоке – постепенное понижение от 0-10 до 3-15 градусов мороза.