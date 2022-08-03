Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на 4-6 августа 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.

Отрог северного антициклона уже главенствует в северной половине республики, поэтому в ближайшие сутки жителей северных регионов ждет преимущественно сухая и солнечная погода, при этом в ночные часы будет довольно прохладно.

Атмосферные фронтальные разделы, постепенно смещаясь в южном направлении, способствует сохранению осадков в центре, на востоке и в южной половине страны. Приближаясь к горным районам, фронты начнут еще больше обострятся, что обусловит в этих районах выпадение сильных дождей. Прогремят грозы, возможны выпадение града, шквалистый ветер.

Основной фон температуры воздуха: днем на западе составит +28+34°С, на юго-западе +30+38°С, на северо-западе +25+33°С, на севере, востоке +22+28, в центре +20+25, на юге, юго-востоке страны в пределах +28+35°С, ближе к горам около +22 °С.