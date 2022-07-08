Какой будет погода в выходные в Казахстане

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 9-11 июля, сообщает Kazpravda.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, неустойчивый характер погоды сохранится практически на всей территории республики. Пройдут дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града.

На юго-западе и юге страны ожидается пыльная буря, на севере, северо-западе в ночные и утренние часы – туман.

Основной фон температуры воздуха днем на западе +30+38°С, на юго-западе +30+41°С, на северо-западе +22+33°С, на севере, в центре +22+30°С, повышение температуры воздуха на востоке от +17+25°С до +23+31°С, на юго-востоке от +20+29°С до +23+32°С, на юге страны основной фон температуры воздуха +27+35°С.