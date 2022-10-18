Фото: Kazpravda.kz
Общество

Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики

Сезонный прогноз погоды по территории Казахстана на ноябрь 2022 года – март 2023 года дали в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz.

В Казгидромете пояснили, что сезонный прогноз погоды выпускается 6 раз в год: это прогнозы на теплое и холодное полугодия, которые уточняются 4 квартальными прогнозами на зиму, весну, лето и осень по 17 областям Казахстана:

- 15 февраля – на весну (март-май);

- 15 марта – на теплый период (апрель-октябрь);

- 15 мая – на лето (июнь-август);

- 15 августа – на осень (сентябрь-ноябрь);

- 15 октября – на холодный период (ноябрь-март);

- 15 ноября – на зиму (декабрь-февраль).

Ноябрь – первый месяц сезона предзимья. В ноябре температура воздуха на всей территории республики прогнозируется в пределах климатической нормы, распределение осадков в западной половине Казахстана меньше нормы, в восточной – около нормы.  

В течение месяца с частой сменой барических образований и синоптических процессов прогнозируются колебание температуры воздуха, туманы и гололедные явления, а с установлением снежного покрова и усилением ветровой деятельности на севере страны возможны метели.

В первой декаде ноября еще сохранится теплая погода, однако во второй и в третьей декадах месяца на территорию Казахстана часто будут поступать холодные воздушные массы с районов северных морей, Западной и Восточной Сибири. Таким образом:

- в западных регионах страны температура воздуха постепенно будет понижаться ночью от +3+10°С до -5-17°С, днём от +12+22°С до -2-10°С. В конце месяца прогнозируется небольшое повышение;

- в северных, центральных и восточных регионах РК в первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0,-10°С до 0,+5°С, днём от 0,+5°С до +5+15°С. Во второй и в третьей декадах температура воздуха существенно понизится ночью до -15-20°С, днём до -5-12°С;

- на юге, юго-востоке республики в первой декаде ожидается высокий фон дневных температур воздуха +12+20°С. Затем прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью до -10-17°С, днём до -1-8°С.

В первые 2 месяца зимы в декабре и в январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается выше нормы на 1°, в пределах нормы она прогнозируется в декабре в юго-западных, в центральных и южных регионах РК, в январе – на крайнем юге страны. На большей части республики количество осадков прогнозируется около нормы, больше нормы осадки ожидаются в декабре на севере республики, меньше нормы на юго-западе страны, в январе больше нормы – на крайнем западе, в северо-восточной половине республики, юго-востоке страны.

В конце зимы и в марте на большей части республики температура воздуха прогнозируется около нормы, выше нормы на 1° – на западе республики, ниже нормы на 1° в феврале – в центре республики, на большей части Кызылординской, Абайской, на юге Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской, на крайнем севере Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, в марте – в центре страны, на большей части Павлодарской, Абайской, на северо-востоке Кызылординской, на севере Туркестанской, Жамбылской, на крайнем северо-западе Алматинской, Жетысуской и Восточно-Казахстанской областей.

В феврале и в начале весны осадков ожидается на большей части Казахстана меньше нормы. Однако не исключено, что в отдельные дни с активной циклонической деятельностью за сутки может выпасть месячная норма осадков. Во второй половине марта в большинстве областей республики начнется переход от зимы к весне, погода при этом вновь будет носить неустойчивый характер.

С перемещением циклонов и атмосферных фронтов ожидаются ослабление морозов, выпадение осадков, в северных регионах преимущественно в виде снега, усиление ветра с метелями, а в южных областях – смешанные осадки (дождь, мокрый снег).

Сезонный прогноз следует использовать как консультативный, который уточняется прогнозами на более короткие сроки (квартальный сезонный прогноз, месяц, декада, неделя и сутки), отметили в Казгидромете.

Справочно: сезонный прогноз погоды представляет собой описание осреднённых метеорологических параметров по температуре воздуха и количеству осадков, выраженных в виде отклонения (аномалия) от климатических норм для рассматриваемого сезона.

 

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