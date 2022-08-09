Какой работник получает больше – с опытом или с дипломом?

Поскольку стоимость обучения растет рекордными темпами, многие задумываются, стоит ли инвестировать в высшее образование или сразу начать работать. Независимо от того, руководствуетесь ли вы экономическими соображениями или личными предпочтениями, это решение может оказать серьезное влияние на уровень заработка.

Преимущества высшего образования: подготовка к рынку труда

Раньше было достаточно иметь диплом, чтобы продемонстрировать работодателям, что вы сможете справиться с их поручениями. Многие крупные компании даже имели собственные программы обучения и развития для недавних выпускников.

Однако рынок труда изменился и наступили новые реалии. Большинство работников, выходящих на рынок труда, меняют свою карьеру как минимум несколько раз, прежде чем достигают пенсионного возраста. Поэтому все больше работодателей ожидают, что соискатели самостоятельно разовьют соответствующие навыки, прежде чем будут приняты на работу.

Опыт работы – важный пункт для работодателя

Конечно, не каждый может позволить себе пойти в университет сразу после окончания школы. Некоторые копят деньги, в то время как другие берут микрокредит. В любом случае отсутствие высшего образования не должно ограничивать выбор карьеры. Многие профессионалы начинают свой путь в отделах продаж, обслуживании клиентов или на других должностях начального уровня. Хотя эти должности не могут считаться «элитными», сотрудники на них получают больше, чем просто зарплату: они также получают реальный опыт работы.

В заключение можно сказать, что оба пути имеют плюсы и минусы. Важнее определить, что вам подходит. Иногда финансовые трудности могут заставить человека принять решение работать, а не учиться дальше. Поэтому то, что вы решите делать, определенно зависит от обстоятельств, в которых вы находитесь. В конечном счете, образование и опыт работы идут рука об руку, когда речь идет о лучших карьерных перспективах.