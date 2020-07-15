Какой штраф грозит за проведение семейных торжеств во время карантина

Общество
Что грозит казахстанцам за проведение семейных торжеств, свадеб в период карантинного режима, ответил министр юстиции Марат Бекетаев, передает Kazpravda.kz.

"Здесь будет применяться 425-статья Кодекса об административных правонарушениях. В первый раз штраф за нарушение будет порядка 83 тысяч тенге. Надо понимать, что если такое мероприятие привело к массовому заражению, то штрафы будут значительно выше. А если в последствии болезнь приведет к негативным последствиям, то возможно наступление уголовной ответственности" - сообщил Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

При этом он объяснил, чем отличается текущий режим карантина от того, что был весной.

"Отличается правовой режим, потому что весной гражданам рекомендовали оставаться дома, выходить только при необходимости. Сейчас для того, чтобы не страдала экономика, эти меры видоизменились, они менее жесткие, предполагают экономическую активность граждан и бизнеса. Эти правила в основном касаются поведения граждан в общественных местах, в закрытых помещениях, на транспорте", – дополнил он. 
По его словам, были определенные споры о том, какая именно административная ответственность должна применяться к нарушителям.

"Если весной применялась 476 статья Кодекса об административных правонарушениях, то сейчас в основном применяется 425 статья. Был определенный спор среди юристов, связанный с правовой основой такой ответственности. Ответ простой – в диспозиции этой нормы этой статьи ссылаются на нарушение законодательства. На момент введения карантинных мер такой ответственности в законодательстве предусмотрено не было, что и вызвало споры", – объяснил Бекетаев.

Министр отметил, что эта ответственность четко была прописана в санитарных правилах, которые утверждены министром здравоохранения 5 июля.

"Они зарегистрированы в Минюсте, опубликованы на всех необходимых сайтах. Это те правила, которые распространяются везде – правила социального дистанцирования, ношение масок, установка санитайзеров. Это не что-то специфическое. Эти правила четко прописаны в законодательстве, чтобы все меры госорганов строго были в правовом поле", – продолжил Марат Бекетаев.

Он также подчеркнул, что есть еще 462 статья в Кодексе об административных правонарушениях. Иногда ссылаются и на нее.

"Действительно, эта статья предусматривает ответственность в схожих ситуациях. Но она предполагает обязательное предписание органов санитарной службы. В ходе проверки, если санврач увидел нарушение и дал предписание, но в определенное время это предписание не выполнено, то наступает административная ответственность", – заключил глава ведомства. 

Напомним, двухнедельное ужесточение карантина в Казахстане введено с 5 июля по решению государственной комиссии.

Позже Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что карантин в Казахстане будет продлен еще на две недели.

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