Какой учитель нам нужен

Образование признано главным приоритетом развития Республики Казахстан. Основная цель реформ образовательной системы – ее адаптация к новой социально-экономической среде. Глава государства Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что «успешность реализации Стратегии модернизации страны зависит, прежде всего, от знаний, социального и физического самочувствия казахстанцев». Ключевой фигурой трансформаций в сфере образования становится учитель.

Какой педагог нам нужен сегодня? Почему подготовленность учителя не соответствует насущным требованиям общества и государства? Однозначный ответ на этот вопрос вряд ли можно дать. Однако следует выделить две группы причин: собственно педагогические и социально-экономические.

В педагогические вузы идет заведомо слабо подготовленная молодежь. Исследования показывают, что 70% старшеклассников отдают предпочтение тому, чтобы «знать основы главных предметов, а углубленно изу­чать только те, которые выбираются, чтобы в них специализироваться». Традиционную позицию «как можно глубже и полнее знать все изучаемые в школе предметы (химию, физику, литературу, историю и остальные)» поддерживают 25% старшеклассников. Результаты профессиональной диагнос­тики девятиклассников показывают: лишь 3–6% городских школьников осознанно выбирают педагогические специальности, сельских – около 10%. Отсутствие сформированных мотивов выбора педагогической стези и грамотно выстроенного процесса по выявлению профессиональных намерений и способностей школьников для поступления на педагогические специальности фактически программируют низкий результат на выходе. Мы наблюдаем замкнутый круг: слабый абитуриент педагогического вуза – слабый студент – слабый выпускник – слабый молодой учитель – слабый ученик – слабый выпускник школы – слабый абитуриент педвуза.

В ряде стран мира принимаются специальные меры по отбору людей, пригодных для получения профессии педагога. В США желающие стать учителем проходят специальное собеседование и тест на определение склонностей к работе с детьми. В Германии эту задачу выполняет профессионально ориентированный отбор будущих учителей. В Китае из нескольких сотен желающих счастливчиком становится один. Следует отметить, что за последние годы серьезно снизился уровень знаний выпускников школ по таким стратегически важным дисциплинам, как математика, физика, химия. От 8 до 12% претендентов на государственный грант (из набравших более 50 баллов) не преодолевают пороговый уровень. Не случайно школы страны постоянно испытывают недостаток учителей по этим предметам.

Каков же в таком случае выход из ситуации? Какую политику должны проводить вузы, чтобы отбирать для себя действительно лучших, достойных выпускников школ?

Один из путей видится в создании в общеобразовательных школах педагогических профильных классов. Нужны также базовые и педагогические классы на основе районных ресурсных центров. Обществу при поддержке исполнительной власти в первую очередь необходимо сломать стереотипы в отношении профессии учителя математики, физики и химии. Здесь важны пересмотр подходов к обучению этим дисциплинам в школе и принципиально новые механизмы стимулирования. А система образования должна предпринять решительные шаги по повышению качества подготовки учителей и повышения их квалификации, мониторингу и принятию кардинальных управленческих решений на этом фронте.

Второе перспективное направление в сотрудничестве школы и педагогического института – ежегодное проведение предметных олимпиад, их победители и призеры получают финансовую поддержку в виде грантов и существенных льгот на обучение. Немаловажную роль может сыграть объединение отдельных образовательных структур в качественно новые системы в виде учебно-научно-педагогических комплексов «детский сад – школа – педагогический колледж – вуз». Своеобразие региональных моделей УНПК выражается в интеграции учебных планов, особенностях использования ресурсов и кадров. Но самое главное, происходит целенаправленная ориентация школьников на педагогические профессии.

Самый главный определяющий фактор, влияющий на качество педагогического образования, – социально-экономический. Какой выпускник школы пойдет в педагогический вуз, если знает, что зарплата зависит от стажа, категории, нагрузки? Должностной оклад учителя среднего уровня квалификации со стажем работы по специальности до года – 35 748 тенге. Доплата за классное руководство составляет 5 000 тенге. Трудно найти заинтересованного педагога при таком стимулировании работы. Простому учителю для покупки однокомнатной квартиры понадобится работать 10 лет. Для этого он должен откладывать все полученные деньги. Если откладывать до трети зарплаты, то понадобится примерно 25–30 лет. Поэтому на повестке дня вопрос не только о повышении стипендии студентам педагогических специальнос­тей, но и пересмотре заработной платы молодым учителям.

К числу общемировых тенденций развития высшего образования относят способность предвосхищать эволюцию потребностей. Именно поэтому министр образования и науки Аслан Саринжипов ставит задачу разработки в педвузах образовательных программ, соответствующих лучшей мировой практике. Они должны опережать систему требований, предъявляемых «здесь и сейчас». В числе основных педагогических причин низкого уровня подготовленности учителей – несоответствие содержания профессиональной подготовки реалиям современного образования. Для решения этой проблемы необходимо разработать модель структуры и содержания подготовки специалистов для 12-летней школы на основе современных подходов к организации педагогического образования. Она должна опираться на опережающую проработку стандарта педагогической деятельности. Содержание цикла педагогических дисциплин требует включения ряда вопросов для обязательного изучения. Назовем отдельные из них: «Система профильного обучения», «Воспитание в условиях профильного обучения», «Психологическое и педагогическое сопровождение ребенка в условиях выбора профильного обучения (основная и профильная школа)», «Особенности профильного обучения в сельской малокомплектной школе» (это особенно важно для Казахстана, где большая часть школ – сельские и малокомплектные), «Проектная деятельность учащихся».

Существенную роль в подготовке будущего педагога играет формирование у студента основ педагогической техники. Мы имеем в виду умение профессионально общаться с учениками и их родителями, культуру и технику речи, способность к саморегуляции, владение элементами актерского и режиссерского искусства. В связи с этим целесообразно предусмотреть эти вопросы в содержании психолого-педагогической подготовки будущих студентов. Учитель должен творить, искать, экспериментировать, постоянно обновлять содержание и методы работы. Проблема подготовки учителя-исследователя весьма актуальна в условиях модернизации системы образования и многообразия школ, программ, учебников и учебно-методических комплексов и других инноваций.

В связи с этим возникает необходимость изучения дисциплины «Теория и технология исследовательской и инновационной деятельности». Особая необходимость ее введения в содержание подготовки учителя связана с развертыванием проектной деятельности школьников в условиях их предпрофильной и профильной подготовки в 12-летней школе. Безусловно, в содержание подготовки педагогов необходимо ввести специальный курс «Новые подходы в преподавании и обучении». Он должен опираться на основные тенденции в развитии казахстанского образования, наработки в области мировой педагогической инноватики, содержание образовательных программ Центра педагогического мастерства при АО «Назарбаев Интеллектуальные школы». Учитель, предстающий сегодня как «ретранслятор» социального опыта в определенной предметной области знаний (учитель-предметник), объективно должен уступить место педагогу, обладающему большим объемом знаний в области психологии.

Социально-психологическая готовность к будущей педагогической дея­тельности формируется у студентов в ходе усвоения ими ряда учебных курсов. Дисциплина «Психология и развитие человека» согласно типовым программам включает вопросы общей и возрастной психологии. Она не затрагивает проблемы обучения и воспитания как основного средства развития личности в школьный период. Следовательно, тем самым исключены вопросы педагогической психологии из содержания подготовки будущего учителя. Забвение одного из важнейших дидактических принципов – связи теоретического обучения с практикой – затрудняет процесс овладения общепедагогическими и методическими умениями. Это, в конечном счете, приводит к угасанию профессионально-педагогических интересов и способностей. Доля педагогической практики в организации подготовки будущих специалистов составляет 12,5%.

Задача формирования профессионально значимых качеств оказалась сведенной к адаптации студента к условиям и стилю работы организации образования. Что касается помощи школе или детскому саду в работе с детьми, то и здесь практикант чаще всего выполняет волю классного руководителя или воспитателя по реализации намеченного плана. В итоге педагогическая практика до сих пор не может вывести студента на творческий уровень из рамок традиционного образования. Практика все еще ведет будущего педагога по пути подражания, воспроизведения не только педагогических истин, но и заблуждений, и даже ошибок. Все это сказывается на статусе практики как формы организации обучения в вузе. За последнее десятилетие она превратилась в хронически отстающую составляющую обучения. Практика не проводится в сотрудничестве со школой, другими учебно-воспитательными учреждениями. Студенты на всех этапах обучения выступают в качестве объектов воспитательного воздействия, а не субъектов организации учебно-воспитательной работы.

Одним из средств повышения качества практической подготовки будущего учителя должно стать активное внедрение дуальной системы обучения. Она обладает неоспоримыми преимуществами перед закостеневшими подходами, технологиями и методиками. К сильным сторонам можно отнести устранение основных недостатков традиционных форм и методов обучения, разрыва между теорией и практикой, создание высокой мотивации получения знаний и приобретения навыков в работе, заинтересованность руководителей соответствующих организаций образования в практическом обучении своего работника. Учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, начинает конкретно учитывать требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения.

Существующие типовые программы, учебники, учебные пособия по педагогическим дисциплинам и методикам преподавания в большинстве своем не ориентированы на приоритетные направления модернизации казахстанского образования. Содержание учебной литературы носит тради­ционный, классический характер, не отражая инновационные процессы, происходящие в республике. В них отсутствуют вопросы перехода на 12-летнее образование, содержания работы мини-центров, инклюзивного образования, организации дополнительного обучения, инновационных процессов. В профессиональной подготовке учителей основное внимание уделяется специальной подготовке. В процентном соотношении это почти в два раза больше по сравнению с Англией и США. В то же время на психолого-педагогические дисциплины тратится в два с половиной раза меньше и, наконец, педагогической практике уделяется в три раза меньше времени. Мы считаем, что основательное фундаментальное изучение всех дисциплин восполнит такой перекос в профессиональной подготовке.

Функции педагога в условиях модернизации образования существенно изменились. Необходим новый подход к постдипломному образованию учителя. С учетом перехода в 2015 году на 12-летнее образование нужно пре­дусмотреть в Классификаторе спе­циальностей высшего и послевузовского образования Республики Казахстан по направлению «Образование» специальности магистратуры «Педагог 12-летней школы», «Педагог профильной школы». Мы неоднократно подчеркивали, что более качественную и целенаправленную подготовку магистрантов нового поколения обеспечат педагогические вузы. Они обладают неоспоримым преимуществом перед классическими университетами. Это фундаментальная педагогическая подготовка, налаженная система педагогической практики, традиционное тесное взаимодействие с системой образования региона. Разделение в регионах вузов на технические и гуманитарно-педагогические позволило бы более целенаправленно обеспечивать их соответствующими кадрами.

Начало педагогической карьеры традиционно считается наиболее ответственным этапом в процессе профессионального становления учителя. О важности данного периода продолжительностью от одного до трех лет и о пристальном внимании к профессиональной адаптации молодого учителя говорит существование специальных программ, которые получили название: в Казахстане и России – стажировка и наставничество, в Англии – пробный год и тьюторинг, в США – учитель первого года и менторинг. Среди важнейших целей наставничества в каждом из этих случаев традиционно называет­ся формирование индивидуального профессионального стиля, активнос­ти и самостоятельности. Решение такой задачи во многом определяется выбором наставника. Его основными функциями становятся помощь новичку в оценке своей деятельности, совершенствование методов преподавания, составление инструкций и заданий для учащихся. Основное отличие в организации стажировки в России от Англии и США заключается в том, что стажировка длится три года. Только к концу пятого года мол одой учитель после прохождения курсов повышения квалификации может претендовать на переаттестацию с целью повышения своего профессионального статуса и повышения заработной платы. В Англии и США молодой учитель уже после первого года работы может претендовать на повышение своего профессионального статуса и повышение заработной платы по результатам отчета за истекший учебный год.

К сожалению, в Казахстане отсутствует нормативно-правовая база наставничества. Функционировавшая раньше система была разрушена в конце 80-х годов прошлого века. В связи с этим приобретает актуальность создание интернатуры для молодых учителей. Это потребует внесения изменений в Типовые квалификационные характеристики должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц. Речь идет о введении должности стажера-учителя и закрепления статуса учителя-наставника.

Сложившаяся в педагогическом образовании ситуация говорит о необходимости разработки Программы развития непрерывного педагогичес­кого образования в Казахстане на ближайшее 10-летие. Проект должен предусмотреть решение ряда проблем, возникающих в ходе динамичного индустриально-инновационного развития страны.

Нургали АРШАБЕКОВ,

ректор Павлодарского государственного педагогического института, доктор философских наук