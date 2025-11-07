Какой я вижу свою Родину

Культура и общество
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Таразские юные художники стали участниками городского конкурса-выс­тавки «Менің халқым – менің дәстүрлерім» («Мой народ – мои традиции»), организованной молодежным общественным объединением ассоциации дебатеров Жамбылской области «Еркін пікір» в рамках проекта «Бірлігі жарасқан».

фото автора

Молодые активисты поставили перед собой цель укрепить межэтническое согласие и уважение к национальной культуре, историческому наследию, а также традициям казахского народа через изобразительное искусство.

– Для нас в первую очередь важно, чтобы идеи дружбы и согласия, гармонии и взаимоуважения продолжали жить в казахстанском обществе. Кроме того, мы хотим, чтобы подрастаю­щее поколение с почтением относилось к культуре своего народа, а для этого дети должны больше знать о ней. И подобные мероприятия, на мой взгляд, дают хорошие результаты. Ведь прежде чем что-то изобразить, школьникам приходится больше читать на заданную тему, смот­реть познавательные передачи или фильмы. А это как раз то, что нам нужно, – отметила председатель молодежного общественного объединения ассоциации дебатеров Жамбылской области «Еркін пікір» Айдана Бекмырза.

На выставке в художественной галерее историко-культурного комплекса «Древний Тараз» можно было увидеть более 50 детских работ, выполненных цветными карандашами, фломастерами, акварелью, гуашью и в смешанной технике. При отборе лучших из них обращали внимание на наиболее удачное раскрытие заявленной темы и творческий взгляд, а также технику исполнения и уровень мастерства юных конкурсантов.

– Мы не ограничивали участников форматом или средствами изображения. Главное, чтобы они показали свое отношение к культурному наследию казахского народа. И на мой взгляд, дети прекрасно справились со своей задачей. К нам поступило очень много интересных работ, которые отличались не только уровнем исполнения, но и сюжетами, – сказала Айдана Бекмырза.

Юные художники изобразили вольную казахскую степь, где пасутся лошади, стоят юрты и алтыбакан, горы и быстрые ручьи, девушек и юношей в национальных костюмах, домашнюю утварь, украшенную традиционными орнаментами, национальные игры.

По итогам конкурса-выставки наградили лучших авторов в возрасте от шести лет и старше, передавших разными художест­венными средствами духовное богатство народа. Главный приз присужден Айзере Ошан, второе место разделили Амина Жалгасбай и Диас Усипбаев. Дип­ломы третьей степени вручены Диасу Жанату, Омару Ермеку и Айзере Калдыбек.

– Я занимаюсь рисованием уже пять лет. Стараюсь как можно чаще принимать участие в подобных конкурсах. И уже не раз становилась победительницей. Сегодня завоевала специальный приз, и меня это очень радует. Цветными карандашами я нарисовала девушку на фоне юрты, степи и неба. Хотела показать свободу нашего народа, а также выразить почтительность родной земле, – поделилась учащаяся СШ № 31 Амина Ултаракова.

#дети #выставка #рисунки

