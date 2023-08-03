Какую помощь окажут погорельцам ЖК "Аккент" в Алматы

Акимат Алматы совместно с застройщиком помогут жителям жилого комплекса "Аккент" в восстановлении квартир, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Напомним, 1 августа в ЖК "Аккент" в Алматы произошел крупный пожар. Горели электрические кабели в кабельной шахте с 1-го по 16-й этажи на площади 80 квадратных метров. В ЧП пострадали 49 человек, одна женщина 1992 года рождения скончалась.
Как заверили в акимате, пострадавшие жители ЖК "Аккент" получат необходимую помощь для устранения последствий возгорания. По итогам переговоров с застройщиком жилого комплекса – ТОО "Ayt Housing Complex" – решено:
- восстановить электроснабжение квартир в ЖК "Аккент" до 2 сентября;
- отремонтировать подъездные площадки за счет денег застройщика;
- компенсировать расходы на замену дверей и окон, ремонт балконов, задействованных в ходе спасательной операции, за счет застройщика;
- провести чистовые работы в квартирах (левкас/покраска стен, потолков). Постремонтные работы жители проведут сами;
- завершить все работы и разрешить въезд в квартиры жильцам не позднее 20 сентября;
- на период восстановительных работ возместить жителям расходы по временному проживанию или предоставить жилье в рамках мер по линии ЧС;
- управлению общественного здравоохранения города оказать пострадавшим медицинскую помощь по восстановлению здоровья, в том числе в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного медицинского страхования (специализированное лечение, госпитализация).
В акимате напомнили, что застройщик Ayt Housing Complex подарит 2-комнатную квартиру семье погибшей при пожаре.