Какую помощь окажут погорельцам ЖК "Аккент" в Алматы

Акимат Алматы совместно с застройщиком помогут жителям жилого комплекса "Аккент" в восстановлении квартир, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, 1 августа в ЖК "Аккент" в Алматы произошел крупный пожар. Горели электрические кабели в кабельной шахте с 1-го по 16-й этажи на площади 80 квадратных метров. В ЧП пострадали 49 человек, одна женщина 1992 года рождения скончалась.

Как заверили в акимате, пострадавшие жители ЖК "Аккент" получат необходимую помощь для устранения последствий возгорания. По итогам переговоров с застройщиком жилого комплекса – ТОО "Ayt Housing Complex" – решено:

- восстановить электроснабжение квартир в ЖК "Аккент" до 2 сентября;

- отремонтировать подъездные площадки за счет денег застройщика;

- компенсировать расходы на замену дверей и окон, ремонт балконов, задействованных в ходе спасательной операции, за счет застройщика;

- провести чистовые работы в квартирах (левкас/покраска стен, потолков). Постремонтные работы жители проведут сами;

- завершить все работы и разрешить въезд в квартиры жильцам не позднее 20 сентября;

- на период восстановительных работ возместить жителям расходы по временному проживанию или предоставить жилье в рамках мер по линии ЧС;

- управлению общественного здравоохранения города оказать пострадавшим медицинскую помощь по восстановлению здоровья, в том числе в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного медицинского страхования (специализированное лечение, госпитализация).

В акимате напомнили, что застройщик Ayt Housing Complex подарит 2-комнатную квартиру семье погибшей при пожаре.