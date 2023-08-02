Пожар в многоэтажке Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве

Происшествия, Здравоохранение
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Искакова Айдана
корреспондент

Сегодня и.о руководителя Управления общественного здравоохранения города Алматы Назгул Имангалиева посетила стационары, куда поступили пострадавшие от возгорания в микрорайоне Аккент, 54, Алатауского района, передает корреспондент  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу горздрава.

Фото: Kazpravda.kz

По данным горздрава, всего в возгорании пострадали 49 человек, из них получают стационарное лечение двое взрослых (ГКБ №7), 15 детей (9 детей ЦДНМП, 6 детей ДГКБ №2). Остальные после оказания всей необходимой медицинской помощи отказались от госпитализации.

Отмечается, что двое взрослых, находятся в реанимации: женщина 35 лет с диагнозом кататравма, сочетанная травма, множественные переломы, ушиб обоих легких, отравление продуктами горения, травматический шок 2-й степени и девушка 19 лет с диагнозом: тяжелая черепно-мозговая травма, множественные переломы.

"Одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. Женщина в тяжелом состоянии сразу же была доставлена в Городскую клиническую больницу №7 в отделение реанимации. Со слов бригады службы скорой медицинской помощи упала с 5-6 этажа во время возгорания. Диагноз женщины на момент обращения: кататравма, тяжелая сочетанная травма, множественные переломы, отравление продуктами горения,  травматический шок 2-3-й степени. Смерть наступила от травм несовместимых с жизнью", – сообщили в управлении.

1 ребёнок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние стабильное.

Состояние остальных госпитализированных также стабильное.

Как проинформировали в горздраве, в приемном отделении стационаров была оказана необходимая помощь всем пациентам с привлечением необходимых специалистов, после оказанной помощи были направлены на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства 17 взрослых, 14 детей.

В пресс-службе напомнили, что при возгорании в микрорайоне Аккент, 54, Алатауского района были задействованы 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них - 5 бригад интенсивной терапии.

Напомним, 1 августа 2023 года в многоквартирном доме в микрорайоне Аккент Алатауского района Алматы произошел крупный пожар. Горели электрические кабели в кабельной шахте с 1-го по 16-й этажи на площади 80 квадратных метров.

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